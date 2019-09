Laorca, con i racconti di Nando Sanvito al via il Memorial Matteo Pensotti

Si terrà fino a domenica, a Laorca, il 7° Memorial Matteo Pensotti

In tanti alla serata inaugurale con le storie del giornalista sportivo Nando Sanvito

LECCO – L’atletica tra aneddoti, trucchi e doping: è stato un viaggio attraverso il tempo quello del giornalista sportivo Nando Sanvito mercoledì sera all’Oratorio di Laorca durante la serata inaugurale del Memorial Matteo Pensotti, giunto alla sua 7^ edizione.

In tanti hanno voluto essere presenti alla prima serata del Trofeo che animerà Laorca fino a domenica. Ospite gradito per l’inaugurazione, Nando Sanvito ha allietato i presenti con racconti relativi allo sport, in particolare all’atletica: “Non un sogno ma un segno” il titolo della serata. Con tanto di filmati e foto d’epoca Sanvito ha raccontato delle più celebri ‘truffe’ che hanno coinvolto negli anni gli sportivi: da Rosie Ruiz, decretata vincitrice nella categoria femminile della Maratona di Boston del 1980 salvo poi essere scoperta di non aver corso l’intera maratona, all’atleta azzurro Giovanni Evangelisti, bronzo ai Mondiali di Atletica a Roma nel 1987, ottenuto come scoperto grazie al risultato ‘truccato’ da alcuni giudici di gara. E poi ancora i trucchi utilizzati nelle specialità di lancio del peso e del martello, fino alla piaga del doping.

Alla serata era presente anche l’assessore allo Sport Roberto Nigriello. Come ogni anno il ricavato della manifestazione verrà utilizzata per finanziare la borsa di studio Matteo Pensotti del Politecnico di Lecco.

Ricco il programma del Memorial che tra i momenti clou vedrà venerdì sera la presentazione di tutte le squadre del Gso Lecco Alta Asd pronte a scendere in campo.

“Oltre al divertimento sul campo, oltre al buon cibo in tavola e la musica su cui ballare e cantare, c’è una raccolta fondi grazie alla quale l’associazione riesce a realizzare i propri scopi – il messaggio degli organizzatori – e proprio grazie a voi che numerosi accorrete, grazie al vostro sostegno e al grande affetto che ci dimostrate da sette anni a questa parte, sono state fatte diverse donazioni agli istituti di ricerca sui tumori mesenchimali e a meritevoli studenti in Ingegneria Edile-architettura è stata assegnata la borsa di studio “Matteo Pensotti”. Quindi anche quest’anno vi aspettiamo non solo per passare belle serate in compagnia ma anche per poter portare avanti tutti insieme i nostri progetti” l’appello finale.

Sulla pagina facebook tutti gli aggiornamenti