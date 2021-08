Laura e Massimiliano novelli sposi in cima alla Grignetta

Oggi la cerimonia, celebrata da don Agostino Frasson

LECCO – Se il fatidico “sì”, ufficiale, lo hanno pronunciato ieri, venerdì, nella Basilica di San Nicolò a Lecco davanti a monsignor Davide Milani, oggi a quota 2184 metri, in cima alla celebre Grignetta (Grigna Meridionale) hanno voluto rinnovare e incoronare il loro amore.

Così, Massimiliano Gerosa, noto avvocato di Lecco nonché alpinista e membro del gruppo Gamma, e Laura Buzzi, titolare con la famiglia dell’omonima polleria di Vicolo Amilcare Airoldi in centro Lecco, hanno ricevuto una benedizione a fil di cielo impartida da don Agostino Frasson in una cornice davvero suggestiva.

Gli sposi hanno raggiunto la cima percorrendo il sentiero Cermenati, e la sposa, in prossimità delle roccette finali dove sono posizionate alcune catene, ha indossato l’abito lungo da cerimonia guadagnando la vetta in tutta eleganza. Lo sposo non è stato da meno presentandosi rigorosamente in abito.

Diversi gli invitati che, a loro volta, hanno intrapreso l’irta salita per assistere alla cerimonia, così come non sono mancati gli escursionisti increduli nel trovare due eleganti sposini in vetta alla Grignetta. Pure lei, regina Grigna, per l’occasione pare abbia voluto adornarsi di un abito fatto di nuvole bianche, aprendolo all’improvviso, come a voler regalare agli sposi e a tutti i presenti il magnifico panorama che si gode dalla sua cima.

Al termine della cerimonia nunziale i festeggiamenti sono proseguiti al rifugio Sel Rocca Locatelli ai Piani Resinelli.

Per le foto si ringrazia Mauro Lanfranchi