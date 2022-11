Le opere saranno realizzate tra il 2022 e il 2023

LECCO – La Provincia di Lecco potrà contare su 360.000 euro stanziati da Regione Lombardia per attuare interventi legati all’edilizia scolastica. In totale l’istituzione ha disposto 10 milioni di euro per il miglioramento di aule, laboratori e palestre degli istituti di istruzione secondaria superiore nel periodo post emergenza sanitaria da Covid-19, puntando soprattutto a incrementarne la qualità dell’aria.

“Vogliamo offrire ai nostri studenti e ai professori – ha dichiarato il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala – delle scuole sempre più tecnologicamente avanzate e al passo con i tempi. Poniamo l’attenzione all’aggiornamento di spazi di apprendimento innovativi e tecnologici, che permettano anche lo svolgimento di attività didattiche integrate digitali, nonché miglioramenti in tutti i normali ambiti della didattica”.

Gli interventi saranno realizzati nel 2022/2023 e potranno riguardare:

– Investimenti di tipo impiantistico-infrastrutturale volti al miglioramento della qualità dell’aria nelle aule destinate alla didattica, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata;

– Investimenti di tipo impiantistico-infrastrutturale per interventi di miglioramento del comfort illuminotecnico, climatico, acustico e contenimento dei consumi energetici in locali ed ambienti utilizzati per la didattica;

– Investimenti di tipo impiantistico-infrastrutturale per l’allaccio, il collegamento e la cablatura di reti e spazi interni;

– Investimenti per l’acquisto di hardware e dispositivi digitali per l’aggiornamento o il potenziamento della dotazione tecnologica interna a supporto della didattica, quali ad esempio hardware e software per la didattica collaborativa e il cloud, come schermi interattivi e accessori, software di condivisione e controllo;

– Investimenti per l’acquisto di arredi ergonomici ed innovativi che consentano soluzioni ed allestimenti flessibili in funzione della didattica.

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER PROVINCE

– Bergamo: euro 1.210.000;

– Brescia: euro 1.300.000;

– Como: euro 490.000;

– Cremona: euro 410.000;

– Provincia di Lecco: euro 360.000;

– Provincia di Lodi: euro 260.000;

– Provincia di Mantova: euro 380.000;

– Città Metropolitana di Milano: euro 3.040.000;

– Provincia di Monza e Brianza: euro 840.000;

– Provincia di Pavia: euro 490.000;

– Provincia di Sondrio: euro 200.000;

– Provincia di Varese: euro 1.020.000.