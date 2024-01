Parte la sperimentazione Montessoriana alla scuola primaria De Amicis

L’anno scolastico 2024-2025 vedrà l’attivazione dell’innovativo indirizzo educativo

“Un importante passo avanti nella costruzione di un’educazione inclusiva e diversificata”

LECCO – Il Comune di Lecco, insieme alla direzione dell’Istituto Comprensivo Lecco 1, è lieto di annunciare l’apertura della prima scuola primaria a indirizzo montessoriano nella città, presso la Scuola Primaria De Amicis, a partire dall’anno scolastico 2024/2025.

L’introduzione di questo innovativo indirizzo educativo rappresenta una risposta alle richieste da tempo avanzate dai genitori, che auspicavano una diversificazione dell’offerta formativa per i propri figli. La scuola montessoriana offre un approccio pedagogico unico, mirato a stimolare la creatività, l’autonomia e l’apprendimento attraverso l’esperienza pratica. Questo nuovo percorso educativo non solo arricchirà l’offerta formativa per i bambini e le bambine di Lecco, ma offrirà anche ai genitori la possibilità di scegliere un modello educativo basato sulla pedagogia montessoriana, riconosciuta a livello internazionale per la sua efficacia nel favorire lo sviluppo completo del bambino.

La scuola montessoriana presso la Scuola Primaria De Amicis rappresenta un importante passo avanti nella costruzione di un’educazione inclusiva e diversificata nel nostro territorio. Il Comune di Lecco è orgoglioso di contribuire al benessere e allo sviluppo dei giovani cittadini, investendo in soluzioni educative all’avanguardia.

“La scuola primaria De Amicis, a partire dal prossimo anno scolastico, subirà un importante progetto di riqualificazione, che restituirà alla città un polo educativo profondamente rinnovato nella sua veste – è il commento dell’Assessore all’Educazione del Comune di Lecco Emanuele Torri -. Grazie all’apertura di questo nuovo indirizzo montessoriano, a rinnovarsi non saranno soltanto i muri, ma anche l’offerta formativa della scuola: ringrazio il Dirigente Ruberto e tutti i docenti che hanno deciso di offrire ai bambini e alle famiglie della città una nuova e importante opportunità formativa. Come Amministrazione siamo sempre grati a chi si prodiga per innovare la didattica, come avvenuto anche con la ‘Scuola senza zaino’ a Chiuso, dimostrando di essere disposto a dare risposte alle nuove sfide educative”.

“Il nostro Istituto crede fortemente che la formazione del personale rappresenti un vero e proprio volano non soltanto per la crescita professionale dei docenti, ma anche e soprattutto per la crescita culturale ed il successo formativo delle alunne e degli alunni – aggiunge il Prof. Vittorio Ruberto, Dirigente dell’Istituto Comprensivo Lecco 1 -. Per tale motivo, in seguito alla positiva esperienza della metodologia ‘Senza Zaino’ della scuola primaria Torri Tarelli ubicata nel quartiere di Chiuso, investiremo fondi ed energie per realizzare all’interno della città la prima scuola primaria a sperimentazione montessoriana all’interno del plesso E. De Amicis, una scuola che riveste per il comune di Lecco un ruolo di assoluto rilievo, testimoniato da una storia letteralmente secolare. L’obiettivo è quello di dare un decisivo impulso alla didattica innovativa che consenta di realizzare uno sviluppo ottimale del discente su diversi livelli: intellettuale, fisico, sociale ed emotivo”.

Al fine di presentare questa novità alle famiglie interessate, sono organizzati due diversi momenti aperti alla cittadinanza:

lunedì 22 gennaio, ore 18.30: open day online (questo il link) per presentare la sperimentazione con la presenza della formatrice Sonia Coluccelli della Rete Montessori;

sabato 27 gennaio, ore 9.30: open day presso i moduli in via Castagnera, che sarà sede temporanea della scuola in attesa del completamento lavori della De Amicis.

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile l’implementazione di questo progetto e si augura che la nuova scuola montessoriana diventi un punto di riferimento per l’eccellenza educativa nella nostra comunità. Per info o richieste di approfondimento: mauri.mila@iclecco1.edu.it.