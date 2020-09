Lecco, Simone Alliva ospite di ‘Renzo e Lucio’ presenta ‘Caccia all’omo’

L’appuntamento venerdì sera alle ore 21 presso il Circolo Libero Pensiero di Rancio

Mauro Pirovano: “Il libro inchiesta Caccia all’Omo aiuta a capire quanta omofobia esiste ancora e come si alimenta”

LECCO – Venerdì 4 settembre alle ore 21 al Circolo Libero Pensiero di Rancio, Renzo e Lucio in collaborazione con la festa cittadina del PD di Lecco, avrà come ospite, l’autore del libro “Caccia all’omo- Viaggio nel paese dell’omofobia” (casa editrice Fandango Libri)⁣, Simone Alliva, giornalista dell’Espresso.

Presentando il libro attraverso il racconto dell’autore si cercherà di capire l’aumento drammatico dei casi dichiarati di omobitransfobia nel nostro Paese. Così Mauro Pirovano presidente di Renzo e Lucio: “Troppo spesso, anche negli ultimi mesi alcuni politici anche locali, contrari alla proposta di legge contro l’omobitransfobia e la misoginia, tendono a minimizzare la necessità di una legge perché l’omofobia non è un’emergenza o non esiste. Il libro inchiesta Caccia all’Omo invece aiuta a capire quanta omofobia esiste ancora e come si alimenta. Inoltre sarà in occasione anche per parlare della proposta di legge ZAN come procederà e quali i rischi che possa essere bloccata o depotenziata. Simone Alliva è un giornalista che segue da vicino i lavori parlamentari è sarà un ottimo interlocutore per capire cosa si muove in Parlamento”.

Segue la locandina dell’evento: