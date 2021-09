In occasione del suo decimo compleanno, LeccoNotizie si rinnova

Nuovo logo e colori, ma anima e cuore rimangono quelli di sempre

LECCO – LeccoNotizie cambia pelle. Una scelta non facile, compiuta dopo numerose riflessioni che meditavamo da tempo. E quale migliore occasione per farlo se non quella del Decennale.

Abbiamo cambiato logo, aggiunto un payoff (ovvero la frase breve posizionata sotto il logo) e abbiamo cambiato colore, ma cuore e anima restano quelli di sempre: un giornale libero, indipendente, imparziale, dove non viene mai meno la regola aurea della verifica dei fatti.

Quello compiuto attraverso la collaborazione dello studio lecchese Creeo è un rebranding parziale ed è stata una scelta dettata da tre motivi principali.



Il primo: LeccoNotizie vuole essere ancor più riconoscibile di quanto lo sia già, quale luogo sicuro dove potersi informare.



Il secondo motivo verte sulla responsabilità: essere riconoscibili significa assumersi la responsabilità del proprio lavoro. Le nostre notizie veicolate in Rete anche attraverso social e/o servizi di messaggistica vogliamo che siano sempre riconducibili alla fonte: Lecconotizie.



Il terzo motivo abbraccia il significato del giornale in sé, convinti che sia ancora capace di svolgere una funzione sociale importante, in grado di generare un sano senso di appartenenza e attaccamento al proprio territorio, diventando un punto di riferimento e di incontro per la comunità e per questo abbiamo ritenuto importante renderlo ancor più identificabile.

Ad illustrare i passaggi che hanno portato alla creazione del nuovo Logo è Silvio Agostoni co-titolare con Andrea Pontiggia di Creeo Studio.

“Lavorare sul logo di LeccoNotizie è stato molto sfidante – racconta – Abbiamo avuto la libertà di proporre soluzioni senza vincoli o restrizioni rispetto alla storia del logo precedente”.

L’OBIETTIVO

“L’obiettivo per noi e per la testata giornalistica era di rilanciare il marchio, aumentandone l’autorevolezza. Per questo motivo ci siamo concentrati e abbiamo lavorato sulla tipografia, utilizzando caratteri decisi e molto neri, black, che per chi non mastica tipografia, significa che i glifi hanno un tratto molto spesso. Distinguendo le due parole, Lecco e Notizie, con due caratteri differenti, dove Notizie ha il peso maggiore. Volevamo un chiaro riferimento alle testate giornalistiche della carta stampata, quindi il colore non poteva essere che nero.

IL COLORE

“Il giallo ci è sembrato un ottimo colore, per la sua vivacità, per il suo dinamismo, elementi essenziali per chi è impegnato a verificare velocemente gli avvenimenti quotidiani. Un altro aspetto è stato il riferimento ad un colore che comunemente viene associato ad evidenziare e marcare”.

Il LOGO

“Con queste premesse abbiamo provato a creare qualcosa di semplice, immediato nella comprensione, ma deciso. Il risultato finale è la notizia, la ‘N’, portata alla luce, che campeggia sul quadrato giallo. La ‘L’ nera fa da ombra o da “buco” da cui esce il quadrato a seconda della sensibilità di chi guarda. Crediamo che sia un bel cambiamento per una testata che pur essendo locale vuole diventare grande, abbandonando il comfort dei colori lecchesi. Una scelta coraggiosa perché il cambiamento fa sempre un po’ paura, ma crescere è cambiare, e cambiare è crescere”.

IL PAYOFF

“La regola aurea per chi fa informazione e in particolar modo per un mezzo di comunicazione come lo è un quotidiano online è la verifica. Nel marasma della Rete è fondamentale, anche in ambito locale, avere un ‘porto sicuro’ dove potersi informare con la garanzia che ciò che viene pubblicato prima venga verificato. La pubblicazione è solo l’ultimo atto del lavoro giornalistico a cui segue la lettura da parte degli utenti. Quindi: verifichiamo prima di pubblicare e consentire al lettore di leggere: “Verifichiamo, pubblichiamo, leggete”.