Living Land, aperto il Bando Ricerca Attiva del lavoro e tirocinio retribuito

LECCO – È aperto il bando Ricerca attiva del lavoro, un’opportunità per i giovani disoccupati e inoccupati tra i 17 e i 28 anni finalizzato alla ricerca di un’occupazione, promosso da Living Land e Mestieri Lombardia, in collaborazione con i Comuni dell’Ambito di Bellano e di Lecco, Comunità Montana Valsassina Valvarrone e Val d’Esino e Riviera, Impresa Sociale Girasole e In_Jobs.

Durante il percorso di formazione di otto incontri, saranno illustrate strategie che consentiranno di attivarsi in maniera efficace per la ricerca di un’occupazione lavorativa. Al termine della formazione, i partecipanti che non avranno ancora trovato un impiego avranno l’opportunità di svolgere un tirocinio retribuito con un’indennità mensile 500 euro della durata di quattro mesi, in aziende, cooperative o esercizi commerciali del territorio. Avrà l’obiettivo di promuovere la formazione professionale dei giovani e il loro inserimento nel mondo del lavoro, offrendo la possibilità di mettersi concretamente alla prova in azienda. Le esperienze sono regolate secondo quanto previsto dalla normativa regionale e si caratterizzano per la presenza di un tutor.

Per partecipare a questo percorso è necessario essere in possesso di alcuni requisiti: avere tra i 17 e i 28 anni, essere residenti in uno dei Comuni dell’Ambito di Bellano e di Lecco, e se straniero, essere titolari di permesso di soggiorno di lunga durata e avere una buona conoscenza della lingua italiana. Per partecipare compilare il seguente form: https://forms.office.com/e/uVK2zLa5L0 entro il 23 settembre 2024 Per ulteriori informazioni è possibile contattare Silvia Gilardoni al numero 342 0304830 o all’indirizzo e-mail gilardoni@mestierilombardia.it.