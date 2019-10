Nel pomeriggio di domenica la Processione Mariana per le vie della città

Il corteo in devozione della Madonna del Rosario

LECCO – Una devozione che i lecchesi portano avanti da oltre 200 anni quella per la Madonna del Rosario, celebrata quest’oggi, domenica.

La ricorrenza cade in realtà il 7 ottobre ma le celebrazioni sono state anticipate di un giorno per permettere alla cittadinanza di partecipare. La giornata ha preso il via alle ore 10 con la Santa Messa in Basilica. Nel pomeriggio si è tenuto il momento più atteso, quello della processione con la statua della Madonna del Rosario recentemente restaurata. Si tratta di una tradizione tornata in città dopo anni.

Ad accompagnare il Corteo il Corpo Musicale Manzoni di Lecco. La processione è partita dalla Basilica percorrendo via San Nicolò, via Resinelli, via Volta, via Cavour, via Mascari e tornando in chiesa. Un momento molto sentito e partecipato dai cittadini. La giornata si concluderà con la cena in oratorio con tutti i volontari della Comunità Pastorale.

Domani, festa della Madonna del Rosario, alle ore 8.30 e alle ore 18.30 sarà possibile baciare la reliquia in Basilica. Alle 20.30 è previsto il rosario con il Decanato di Lecco.