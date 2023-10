Malavedo, le nuove passerelle pedonali sul ponte pronte per la prossima estate

Le due nuove passerelle pedonali a Malavedo verranno completamente rifatte

300 mila euro il costo dell’intervento, il cantiere durerà 18 settimane

LECCO – E’ alle battute finali l’iter per la realizzazione delle nuove passerelle pedonali lungo Corso Monte San Gabriele, presso il ponte di Malavedo. Un intervento atteso dai residenti, dopo la chiusura, nel 2021, della passerella a valle per problemi di stabilità, che consegnerà al rione due nuovi passaggi pedonali sicuri e riqualificati.

“Nei prossimi giorni riceveremo il progetto esecutivo – ha fatto sapere mercoledì sera in commissione l’assessore Maria Sacchi (Lavori Pubblici) – dopo di che verrà indetta la conferenza di servizi che si prenderà i 60 giorni previsti dalla normativa al termine dei quali verranno raccolte tutte le indicazioni. Potremo poi procedere con la gara. Il cronoprogramma dei lavori prevede 18 settimane di cantiere, includendo tutti i tempi tecnici dovremmo riuscire a completare l’opera la prossima estate”.

Il progetto, del valore di circa 300 mila euro, prevede la demolizione delle vecchie passerelle e la costruzione di due nuovi passaggi in corten con strutture autoportanti, indipendenti cioè dal ponte. Si procederà inoltre con la realizzazione di un innesto tra la passerella a monte e quella esistente in via Credee, ad oggi inutilizzata ed in disuso, con anche una riqualificazione dell’area.

La larghezza delle passerelle sarà lievemente aumentate ma limitata al contesto: 90 cm per quella a valle e 150 per quella a monte. Il camminamento verrà realizzato in calcestruzzo ed è previsto anche un innesto luminoso.

“Siamo molto contenti di riuscire ad intervenire in questo punto – ha fatto sapere l’assessore – gli abitanti di Laorca ci chiedono da tempo di ripristinare le passerelle, purtroppo abbiamo dovuto rispettare i vari tempi tecnici ma finalmente ci siamo”.

Durante la commissione è stato dato un aggiornamento anche in merito ai lavori per la passerella di via Ca’ Bagaglio: “Contrariamente all’idea iniziale, nel corso delle verifiche svolte durante l’avanzamento dello stato progettuale siamo arrivati ad optare per un intervento di messa in sicurezza – ha fatto sapere il dirigente Crippa – la passerella non verrà dunque demolita e ricostruita ma si andrà semplicemente a riparare l’impalcato senza modificare le sezioni di deflusso attualmente presenti che comporterebbero lavorazioni complicate e molto costose. La passerella verrà dunque messa in sicurezza e verrà effettuato anche un piccolo adeguamento del parapetto”.