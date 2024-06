Motorizzazione a Lecco, individuata una sede temporanea in Corso Matteotti

Concesso dalla Provincia di Lecco lo spazio per front office, corsi ed esami

La decisione ufficializzata durante l’ultimo Tavolo istituito in Prefettura sul tema

LECCO – La Motorizzazione di Lecco non abbandonerà la città, almeno per ora: ufficializzata dopo la riunione in Prefettura di questa mattina, giovedì, la prossima ubicazione, in uno locale all’interno di un immobile in Corso Matteotti di proprietà della Provincia di Lecco, che già si era proposta di mettere a disposizione un appartamento durante il precedente incontro sul tema svoltosi il 24 maggio scorso. Front office e aula adibita a ospitare corsi ed esami avranno quindi una collocazione, senza doversi spostare a Como.

Dopo mesi di interlocuzioni si è trovata una quadra, anche se si tratta di una soluzione temporanea resa possibile, tra gli altri, dal contributo della Camera di Commercio nella sua funzione di ente esponenziale delle categorie produttive nonché dal fondamentale supporto di facilitazione profuso della Regione Lombardia e dal Consigliere Regionale Mauro Piazza.

A presiedere l’incontro conclusivo del Tavolo, con al centro il programmato trasferimento degli Uffici della Motorizzazione Civile di Lecco nella città di Como e delle criticità connesse all’interruzione del servizio sul territorio, il Prefetto Sergio Pomponio. Hanno partecipato anche il Consigliere Regionale Mauro Piazza, il Presidente della Provincia, Alessandra Hofmann, il Vice Sindaco del Comune di Lecco, Simona Piazza, il Dirigente della Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest della Motorizzazione Civile, Ing. Vincenzo Valenti, il Responsabile degli Uffici della Motorizzazione di Lecco, dott. Giovanni Lauretta, il Segretario Generale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Como-Lecco, Giuliano Caramella, il Responsabile dei Servizi Territoriali dell’Agenzia del Demanio, dott.ssa Agata Maria Zinfollino.

Restano da definire i dettagli e le soluzioni tecniche di questa scelta, attualmente in corso di approfondimento, che mette effettivamente a sistema l’apporto sinergico dei diversi attori coinvolti. A loro volta gli Enti statali, Agenzia del Demanio e Motorizzazione Civile, provvederanno agli interventi di competenza.

Il Prefetto ha ringraziato per la consueta sensibilità e attenzione verso i problemi della collettività, che contraddistingue gli Enti pubblici della provincia di Lecco e che ha consentito di individuare una non facile soluzione, ampiamente condivisa.