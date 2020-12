Nella notte un’abbondante nevicata ha imbiancato il territorio

Ecco le immagini che ci sono arrivate dai nostri lettori

LECCO – Bianco risveglio in città e in tutto il Lecchese. La perturbazione delle ultime ore ha portato una abbondante nevicata in tutto il territorio come non si vedeva da tempo. Inevitabili i disagi alla circolazione stradale, ma splendide sono le immagini della neve arrivate dai nostri lettori: dal lago alla Valsassina, dal Calolziese a Merate…

Lecco

Calolziocorte

Merate

Calco

Valmadrera

Premana

Ballabio

Campsirago

Dervio (località Pianezzo)