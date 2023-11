Nuova allerta meteo arancione per rischio idrogeologico sul Lecchese

Condizioni di instabilità per tutta la giornata, con piogge pronte a intensificarsi

LECCO – Nuova allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, stavolta arancione per rischio idrogeologico e gialla per rischio idraulico, rischio temporali e vento forte. Da questa mattina, giovedì 2 novembre, e per tutta la seconda parte di giornata previste condizioni di instabilità generale sul territorio regionale, con precipitazioni pronte a intensificarsi progressivamente.

Soprattutto i settori alpini, pedemontani e prealpini saranno interessati dagli accumuli più significativi, con piogge che nelle ore tardo pomeridiane e serali potranno anche assumere carattere di rovescio o temporale, con cumulate che potranno superare i 60/70 mm.

Non mancheranno al mattino le nevicate attorno ai 2000 metri di quota, poi in risalita fino al tardo pomeriggio, quando lo zero termico si innalzerà. I venti sferzeranno con forza dal primo pomeriggio, facendosi persistenti sui settori centro orientali alpini e prealpini fino a sera.

Il Centro Funzionale, nel corso della mattinata odierna, potrà rivalutare gli scenari previsionali e aggiornare i codici di allerta per la seconda parte di giornata.