Al lavoro anche i “Cantonieri di Artimedia”

LECCO – Nuova settimana d’interventi per i Cantonieri di Comunità. Si sono conclusi: il riordino del verde a Maggianico sul sentiero urbano che sale da via Pergolesi verso via Scarlatti e i due attacchi dei sentieri limitrofi; la rimozione di rovi sul passaggio pedonale tra via fra Galdino e via Rosmini a Pescarenico e su via Tonale a Olate; il diserbo nel piazzale di piazza Sassi.

Sono invece iniziati i lavori a Bonacina per l’apertura dello spazio Labirinto mentre continua la rigenerazione delle panchine a Maggianico nel parco di Villa Gomes. Infine, con le squadre dei “Cantonieri di Artimedia”, è stato effettuato il riordino di via dell’Abbadia a Santo Stefano, della fontana delle Tre Bocche e di via Calloni a Rancio.