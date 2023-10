Operaio morto a Oggiono, il cordoglio dei sindacati: “Chiediamo un incontro urgente sulla sicurezza”

Le associazioni sindacali vicine alla famiglia di Luciano Beretta, scomparso domenica dopo un incidente sul lavoro

“Chiediamo, dopo che la vicenda sarà chiarita, un incontro urgente su procedure di sicurezza e prevenzione alla Direzione Novatex”

LECCO – “Le segreterie di FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL di Lecco e Matera, unitamente alle RSU e RSA degli stabilimenti NOVATEX di Oggiono e Ferrandina, intendono esprimere il più profondo cordoglio e la loro vicinanza ai familiari di Luciano Beretta, purtroppo deceduto sabato 7 ottobre in conseguenza di un infortunio subito durante la sua attività lavorativa nella mattinata di giovedì 5 ottobre“.

Due giorni dopo la scomparsa di Luciano Beretta, operaio 56enne di Missaglia deceduto in seguito alle ferite riportare a seguito di un incidente sul lavoro nella ditta oggionese presso cui lavorava, la Novatex, è arrivato il cordoglio dei sindacati lecchesi, anch’essi profondamente toccati dalla tragedia. I funerali dell’uomo avrebbero dovuto svolgersi questa mattina, martedì, nella Chiesa di San Vittore a Missaglia, ma sono stati rimandati a data da destinarsi per via di un disguido autorizzativo.

“Il richiamo delle ultime ore del nostro Presidente della Repubblica – continuano – che ha rimarcato ancora una volta come sia intollerabile e indegna di un Paese civile la sequenza di incidenti e morti sul lavoro che funesta il nostro Paese da anni, ci tocca ancora di più in giornate come queste, quando fatti così dolorosi ci coinvolgono indirettamente e coinvolgono un collega col quale abbiamo lavorato per anni fianco a fianco”.

Per le associazioni, la sicurezza sul lavoro deve diventare una cultura: “La tragica morte di Luciano, lavoratore esperto e competente, ci indica che il nostro impegno, quello delle nostre rappresentanze Sindacali così come dei nostri rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza, i quali quotidianamente si adoperano per far sì non solo che le aziende pongano sempre la massima attenzione e sensibilità al tema della sicurezza e della prevenzione degli incidenti in ogni luogo di lavoro, ma soprattutto per far sì che si radichi finalmente una vera cultura della sicurezza sul lavoro, ebbene tale impegno deve continuare, se possibile, con ancor più determinazione e senza, come sempre, alcuna mediazione”.

Chiudono le segreterie chiedendo, dopo che la ricostruzione della vicenda sarà chiarita in tutte le sue parti, un incontro su sicurezza e prevenzione: “Ovviamente evitiamo ulteriori commenti in attesa dell’esito delle verifiche sull’accaduto, che spettano alle autorità competenti, ma chiedendo, sin da subito e per entrambi i siti, un incontro urgente su procedure di sicurezza e prevenzione alla Direzione Novatex, che, dobbiamo riconoscere, in questi anni ha comunque dimostrato impegno e sensibilità sul tema”.