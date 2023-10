Oggiono. Grave infortunio sul lavoro, 55enne in codice rosso

L’incidente avvenuto in una ditta di Oggiono

Intervenuti l’elisoccorso da Como, ambulanza e automedica da Lecco

OGGIONO – Grave infortunio sul lavoro in una ditta oggionese. A esserne vittima risulterebbe un 55enne che, per motivi ancora tutti da accertare, ha avuto un incidente sul luogo di lavoro, in un’azienda di Oggiono.

L’uomo si sarebbe ferito gravemente, tanto che in volo si è alzato l’elisoccorso da Como, supportato a terra da un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini e un’automedica da Lecco. Allertati anche i Carabinieri di Merate e ATS Brianza-Lecco. L’incidente è avvenuto questa mattina, dopo le ore 10.30.

Seguiranno aggiornamenti