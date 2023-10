Non ce l’ha fatta l’operaio vittima di un incidente sul lavoro a Oggiono

Luciano Beretta, classe 1966 e residente a Missaglia, è morto stamattina in Ospedale a Lecco

Giovedì l’incidente in ditta, poi l’intervento alla carotide per cercare di salvarlo, senza purtroppo esito

OGGIONO – E’ di pochi attimi fa la notizia che l’operaio ad aver subito un incidente sul lavoro a Oggiono non ce l’ha fatta. E’ morto in ospedale a Lecco, nel reparto di Rianimazione dove era ricoverato da giovedì, giorno dell’infortunio avvenuto nella ditta per cui lavorava.

Non è bastato il delicato intervento alla carotide per rimettere in sesto Luciano Beretta, classe 1966 e residente a Missaglia. Troppo grave la ferita riportata al collo causata, secondo quanto appreso, dal tubo di un macchinario. L’impatto ha provocato una forte emorragia, che non gli ha lasciato scampo. Lascia una moglie e una figlia.

Per lui istituito un minuto di silenzio e raccoglimento a Oggiono, dove si stanno svolgendo in questi istanti le celebrazioni per la 73° Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro. Una morte, in queste circostanze, ancora più dolorosa.