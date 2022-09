Via dad, via mascherine, via orari diversificati e via distanziamento

Circa 3.400 gli studenti che, quest’anno, hanno presentato domanda di iscrizione a un istituto superiore della provincia di Lecco

LECCO – Per oltre 7 milioni di studentesse e studenti italiani oggi, 12 settembre, è suonata la prima campanella. Quest’anno, a livello italiano, andranno alla scuola dell’infanzia 821.970 bambine e bambini, gli alunni della primaria saranno 2.260.929, quelli della secondaria di primo grado 1.557.403, e quelli della scuola secondaria di secondo grado 2.645.849 (51,1% licei, 31,8% un istituto tecnici, 17,1% istituti professionali).

Per quanto riguarda il nostro territorio sono circa 3.400 gli studenti che hanno presentato domanda di iscrizione a un istituto superiore o a un centro di formazione professionale della provincia di Lecco. Il 45,2% si è orientato sui licei, il 31,3% sugli istituti tecnici, l’11,2% sugli istituti professionali, il 12,2% sui percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).

Il nuovo anno sarà contraddistinto da un ritorno alla normalità dopo tutte le restrizioni introdotte a causa della pandemia: via dad, via mascherine, via orari diversificati e via distanziamento, mentre tornano le gite e soggiorni studio. Le mascherine, chirurgiche o FFP2, sono richieste solo per i più fragili. Per l’ aerazione delle classi viene raccomandato di aprire le finestre e cambiare l’aria con frequenza. Le scuole devono comunque essere pronte a reintrodurre le misure restrittive degli ultimi tre anni nel caso in cui il quadro sanitario dovesse richiederlo.