Pescarenico, affidata per vent’anni la gestione del Dehors

Chiosco e ciclo officina, il dehors di Pescarenico prende vita

Il bando vinto dalla società Cadaques di Lecco, l’avrà in gestione per vent’anni

LECCO – Dopo una lunga attesa, si prepara ad animarsi il dehors di Pescarenico: l’affidamento della gestione si è concretizzato e con la bella stagione l’area del parco Addio ai Monti avrà a disposizione di una nuova struttura, con chiosco bar e una ciclo officina.

Il bando è stato vinto dalla società Cadaques di Lecco, rappresentata da Virginia Braga che si è aggiudicata la gestione del dehors per i prossimi vent’anni.

La struttura fornirà un servizio di bar e ristorazione, con obbligo di apertura almeno due giorni settimanali per otto ore al giorno e fino a sette giorni nel periodo di alta stagione, sarà dotato di bagni e anche di docce automatiche e spogliatoi, mentre la ciclofficina dovrà garantire la strumentazione necessaria all’utenza per la rimessa in strada delle biciclette e c’è la possibilità per il concessionario di organizzare un servizio di noleggio biciclette.

Il canone previsto è di 2 mila euro annui per i primi cinque anni , 4,5 mila per i seguenti cinque anni e 9 mila per gli ultimi dieci anni.