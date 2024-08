Piani d’Erna, l’apertura serale della funivia piace: “Un’opportunità per il turismo”

La sperimentazione, iniziata due mesi fa, si conferma positiva, soprattutto in occasione di eventi in quota

Sabato sera oltre 250 persone per il concerto “Labyrinth”. Appello ad esercizi pubblici locali ed associazioni per sfruttare un’ulteriore possibilità di rilancio del comprensorio

LECCO – Il bilancio vero e proprio verrà tracciato a settembre, quando la sperimentazione sarà conclusa, ma a due mesi dal suo avvio, l’apertura serale della funivia dei Piani d’Erna può considerarsi una scelta riuscita. Dal 1° giugno e per tutti i sabati fino a fine agosto, infatti, la funivia, gestita da ITB (Imprese Turistiche Barziesi) è aperta in via straordinaria dalle 18.30 fino alle 22, per consentire una maggiore fruibilità della località, in particolare in caso di eventi.

“Siamo contenti di questa sperimentazione – fa sapere l’assessore Giovanni Cattaneo (Attrattività Territoriale) – ciò che è evidente è che il servizio è utile e funziona a regime se a monte c’è un’offerta: lo abbiamo visto il sabato appena trascorso in occasione del momento musicale itinerante organizzato lungo il Sentiero Natura”. L’appuntamento, che rientrava nel Lecco Jazz Festival 2024 – Fuori Festival e nella rassegna SuoniMobili, ha richiamato in quota oltre 250 persone. “Si capisce bene che in occasioni come queste avere la possibilità salire ma soprattutto scendere in funivia la sera è un valore aggiunto” ha commentato Cattaneo.

L’iniziativa trova spazio nel progetto del Comune di sviluppare e potenziare il turismo collegato con la montagna e l’outdoor e, in particolar modo, la piattaforma dei Piani d’Erna, in collaborazione coi pubblici esercizi locali, le associazioni e gli organizzatori di eventi interessati a sfruttare questa ulteriore possibilità di rilancio del comprensorio. E proprio a loro va l’appello dell’amministrazione: “I rifugi presenti ai Piani d’Erna hanno proposto alcune iniziative che sono state un vero successo, speriamo possano supportarci in questo e continuare ad essere propositive, per rendere la località sempre più attrattiva – ha detto Cattaneo – lo stesso invito lo rivolgo alle associazioni del territorio che vogliano organizzare eventi ai Piani d’Erna: unendo le forze, possiamo davvero rilanciare questa località dal grande potenziale”.

In questa direzione vanno anche gli imminenti lavori di riqualifica delle due stazioni della funivia, a monte e a valle, che dovrebbero prendere il via entro il mese di settembre: “Anche questo intervento vuole contribuire a rendere sempre più attrattiva la Piattaforma Erna: con le stazioni riqualificate si può prevedere di offrire ai visitatori servizi in più” ha concluso Cattaneo.