Polizia Locale di Lecco: il nuovo comandante è Monica Porta

Il Comune ha scelto la nuova guida per il Comando di Via Sassi

Si tratta di Monica Porta, oggi comandante al Comune di Magenta

LECCO – Dopo diversi mesi di attesa, finalmente gli agenti della Polizia Locale di Lecco hanno di nuovo un comandante: l’amministrazione comunale ha affidato l’incarico a Monica Porta, attualmente comandante al Comune di Magenta.

La nomina è arrivata a conclusione della procedura di mobilità volontaria per la copertura del posto di Comandante del Corpo di Polizia Locale.

La dottoressa Porta prenderà servizio nelle prossime settimane con modalità e tempi che verranno concordati tra le amministrazioni di Lecco e Magenta.

Con il suo arrivo si chiuderà quindi una vicenda che ha tenuto in scacco per diverso tempo il Comando di via Sassi, in cerca di una stabilità persa dopo il pensionamento del comandante Franco Morizio.

Al suo posto lo scorso anno era giunto a Lecco, da Bovisio Masciago, Paolo Borgotti salvo poi fare ritorno dopo poche settimane al suo comune di partenza che lo ha rivoluto con sé. In questi mesi, il comando di Lecco era stato retto da Raffaella Forni, già comandante della Polizia Provinciale, che molti agenti avrebbero voluto veder confermata nel suo ruolo. Sarà un’altra donna a prendere il suo testimone.