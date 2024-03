Presentato in pediatria il libro per aiutare i bimbi a superare la paura dell’ospedale

“Camici bianchi di zucchero filato”, all’ospedale di Lecco l’autrice Agnese Bizzarri

“Crediamo fortemente nella lettura nel reparto di pediatria e il progetto si inserisce in questa cornice”

LECCO – In un ospedale fantastico, popolato da simpatici vampiri che ci aiutano a prelevare il sangue e dove i medici indossano camici di zucchero, dove viaggiano astronavi stravaganti e le medicine sono buonissime pozioni magiche, è sicuramente più facile sconfiggere il dolore e la paura e accelerare la guarigione…

E’ stato presentato oggi pomeriggio, martedì, nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di Lecco il libro “Camici bianchi di zucchero filato” alla presenza dell’autrice Agnese Bizzarri, una raccolta di storie per aiutare i più piccoli ad affrontare senza ansia, visite mediche e ospedali. Un piccolo libro illustrato per accompagnarli anche durante la degenza o le lunghe attese prima di un esame medico.

“Un progetto che è già stato realizzato in tutti gli ospedali di Milano e adesso andremo in tutti gli ospedali della Lombardia e non solo – ha raccontato l’autrice nel ringraziare il sostegno di Fondazione Cariplo -. Ci auguriamo che possa diventare un progetto nazionale, perché la speranza è che questo libro possa diventare una vera e propria medicina letteraria per tutti questi bambini”.

“La lettura nel reparto di pediatria è una cosa in cui crediamo fortemente e questo progetto si inserisce in questa cornice – ha detto il primario di Pediatria Roberto Bellù -. La lettura, la comunicazione, lo scambio tra bambini e tra adulti e bambini sono tutti aspetti complementari alla cura e sono fondamentali fin dal primo giorno di cura. In patologia neonatale e terapia intensiva neonatale, ad esempio, abbiamo attivato un progetto specifico di musicoterapia sui neonati che coinvolge le mamme”.

Presente anche Claudia Buccellati, presidente dell’Associazione Policlinico Onlus: “Ho conosciuto Agnesi Bizzarri che scrive favole per l’Onu e ci è venuta l’idea di pubblicare il libro con 10 favole per aiutare i bambini ricoverati a superare alcune paure, in primis il camice bianco. E così la risonanza magnetica diventa un’astronave per raggiungere le stelle più alte, i vampiri buoni aiutano che portano il sangue a chi ne ha bisogno… una serie di visioni oniriche che possono aiutare i piccoli, e non solo loro, ad avere meno paura. Abbiamo scelto il libro perché è qualcosa che i bimbi possono toccare, ma soprattutto perché è uno strumento di contatto tra chi legge e il bambino stesso. In un ospedale abbiamo invitato i pazienti più grandi a leggere a leggere le favole ai bambini instaurando una forma di aiuto e interscambio”.

“Questa è un’ulteriore testimonianza di quanto sia bella questa struttura – he detto il direttore generale Marco Trivelli -. L’accoglienza verso i bambini è di alto livello e c’è una cura perché il bambino guarisca usando ogni leva su cui l’infanzia può contare: la capacità di leggere, la capacità di usare l’intelligenza, la curiosità, l’occhio e queste sono tutte risorse”.

Il pomeriggio è proseguito con l’incontro tra l’autrice Agnese Bizzari e alcuni bambini ricoverati nel reparto che hanno subito potuto immergersi in questo mondo fantastico dove con l’immaginazione si possono sconfiggere le paure…