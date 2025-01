Rancio. Gruppo antincendio al lavoro nonostante il clima di incertezza in Comunità Montana

24 i volontari che, domenica, hanno proseguito i lavori di manutenzione della pista tagliafuoco

LECCO – Erano 24 i volontari del gruppo antincendio boschivo Alpini Monte Medale Rancio-Laorca che, nella mattinata di domenica, hanno partecipato alla secondo giornata della nuova stagione di lavori lungo la pista tagliafuoco del vallo paramassi a Lecco. In particolare, le opere di pulizia della vegetazione si sono concentrate nella zona che dal baitello del Gruppo Escursionisti Rancesi sale verso la località Crogno.

Come al solito i lavori di manutenzione sono essenziali per una perfetta efficienza della pista tagliafuoco in caso di incendi. La nuova mattinata di lavori si è svolta nonostante il momento di impasse nell’elezione del nuovo presidente della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, a cui il gruppo fa capo.

La situazione di disaccordo politico che, per ben due volte, ha impedito l’elezione del nuovo presidente sta rischiando di compromettere anche le preziosissime attività che vengono portate avanti dai volontari con l’unico scopo di fare qualcosa per il bene della comunità.

“Si spera nel buonsenso di tutti per risolvere il prima possibile la questione dell’elezione del presidente – ha detto il caposquadra Mario Fusi -. Sappiamo quanto sia difficile al giorno d’oggi trovare persone che si impegnano nel volontariato, sarebbe assurdo danneggiare l’attività dei volontari (come già sta avvenendo) per questioni politiche”.

La prossima uscita del gruppo antincendio degli Alpini Monte Medale è in programma per il prossimo 9 febbraio.