Scritte sul San Martino e autore misterioso: tutta la verità, nient’altro che la verità

Nell’esperimento di Lecconotizie la dimostrazione

di quanto possono essere dannose le fake news

Dal 21 settembre al 3 ottobre in piazza Cermenati a Lecco una mostra evento che vi metterà alla prova

LECCO – Giù la maschera! Scritte laser sul San Martino e intervista all’autore: è tutta una fake news creata ad hoc da Lecconotizie.

Perdonateci se abbiamo agitato qualche animo, ma tutto ciò è servito per uno scopo ben preciso: porre l’attenzione su uno dei principali problemi legati alla disinformazione: le fake news o bufale che dir si voglia.

La frase proiettata sul San Martino: “Questa montagna fa parte della Provincia di Como” è servita per catalizzare l’attenzione della gente, poi è arrivata l’intervista al presunto autore e i meccanismi che sottendono alle fake news si sono attivati.

Abbiamo esperito in modo tangibile e concreto come una bufala possa essere dannosa arrivando ad avere ricadute sulla vita reale: pregiudizi di conferma che entrano in azione, polarizzazioni, viralità sui social e sequele di commenti, molti dei quali degenerati in male parole, insulti, portando persino alcune persone ad agire. L’agitazione degli animi non ha risparmiato neppure le Istituzioni.

Gli effetti, di quello che possiamo definire un esperimento sociale, li sottoporremo all’analisi di un esperto, per ottenerne una lettura sociologica e scientifica.

Insomma: false le provocazioni, falsa l’intervista, inesistente l’artista EUFN acronimo di “E’ Una Fake News”.

Ma se nell’era pre-digitale confezionare una fake news, renderla credibile e soprattutto virale tanto da riuscire a disorientare, manipolare e orientare l’opinione pubblica era un’operazione molto complicata da attuare, nell’era di Internet è tutto molto più semplice e veloce.

In Rete non ci sono più filtri, tutto passa e tutto viene messo sullo stesso piano a tal punto che diventa persino difficile distinguere il vero dal falso.

Per questo diventa importante e fondamentale avere, anche in ambito locale, un luogo sicuro dove potersi informare.

Consapevoli di aver lanciato questo messaggio in maniera forte e provocatoria, Lecconotizie si appresta a festeggiare il Decennale di fondazione attraverso un’iniziativa che non vuole essere autoreferenziale, ma capace di coinvolgere tutti i lecchesi e non solo.

Lo facciamo invitandovi, dal 21 settembre al 3 ottobre, in piazza Cermenati a Lecco, dove verrà allestita una mostra evento dedicata proprio alla fake news.

Sarà una sorta di gioco: ci saranno 20 installazioni bifacciali con 36 notizie (corredate da una foto ritoccata da un digital designer) inerenti il territorio lecchese e i nostri dieci anni di informazione, alcune di esse saranno vere e alcune false.

I visitatori saranno chiamati a misurarsi per capire se sono in grado di riconoscere le notizie false da quelle vere. Una didascalia darà la soluzione, mentre un QR code consentirà un approfondimento con pillole video attraverso il nostro quotidiano online.