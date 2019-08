Scuole, nominati nuovi presidi per sedici istituti lecchesi

Nominati i nuovi dirigenti scolastici per l’a.s. 2019/2020

Sedici presidi assegnati nel lecchese

LECCO – Sedici nuovi dirigenti scolastici per altrettanti istituti in Provincia di Lecco sono stati nominati per l’a.s. 2019-2020 con decreto del Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. I nuovi presidi prenderanno servizio dal 1° settembre.

A Lecco nuovo preside al Liceo Scientifico e Musicale G.B. Grassi dove è stato nominato Sergio Scibilia. Nuovo direttore scolastico anche all’Istituto Comprensivo Antonio Stoppani (Lecco 3) Massimiliano Craia e all’I.C. Falcone Borsellino (Lecco 1) Lodovica Rizzi.

All’Istituto Comprensivo di Valmadrera andrà Carmela Teodora Carlino. A Oggiono Lorenzo Ciacco, a Galbiate Gloria D’Arpino.

A Calolziocorte nuovo preside all’Istituto Comprensivo, Concetta Rita Cardamone, e anche all’Istituto Superiora Rota, dove il nuovo dirigente scolastico sarà Maurizio Canfora.

Novità anche a Casatenovo: all’Istituto Professionale Cristina Fumagalli arriva Renzo Izzi, mentre all’Istituto Comprensivo Natale Palmisano.

Nel meratese, nuovi presidi sono stati nominati a Cernusco Lombardone (Claudia Angelini), all’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Missaglia (Mariacristina Cilli) e a Olgiate Molgora (Chiara Ferrario).

Infine Colico, I.C. Galilei, dove nuovo preside è Arianna Vennarucci.

QUI LA TABELLA CON LE NOMINE