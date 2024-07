Sicurezza in centro, Confcommercio: “Il Comune deve garantire controlli e decoro”

Il direttore Riva sull’escalation di episodi di violenza e degrado in centro città

“Servono risposte chiare, rapide ed efficaci”

LECCO – L’escalation di episodi violenti e di degrado in centro Lecco, in particolare in via Cavour, sta sempre più accendendo gli animi e aumentando la preoccupazione dei cittadini e l’esasperazione dei negozianti.

Un problema che è ben presente nell’agenda di Confcommercio Lecco. “La sicurezza è un valore fondamentale per i cittadini e per le imprese e come tale rappresenta un aspetto centrale e un richiamo forte anche per la nostra associazione – spiega il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva – Di fronte a queste legittime domande è bene che arrivino risposte chiare, rapide ed efficaci. Anche noi riteniamo non ci sia un legame diretto tra il turnover dei negozi che viene evidenziato nella parte alta di via Cavour e la questione sicurezza. Però resta il fatto che una città più vivibile e attrattiva è anche una città in cui sia i residenti che i turisti passeggiano più volentieri e in cui gli imprenditori svolgono la loro attività con maggiore serenità”.

Poi, riferendosi alle dichiarazioni dell’assessore Giovanni Cattaneo, aggiunge: “Invitare i commercianti a fare la loro parte per il rilancio di una via mi fa sorridere. Di principio sono d’accordo perchè ben vengano le iniziative e le proposte dei singoli, però è bene ribadire che il decoro urbano e soprattutto la sicurezza di cittadini e imprenditori sono responsabilità del pubblico, in primis dall’Amministrazione Comunale. Su questo non si può giocare con le parole o fare finta di non sapere compiti e ruoli!”.

E conclude: “Sento parlare di vigilantes privati o di schierare l’esercito. Non mi pare siano soluzioni idonee. Basterebbe soltanto garantire l’incolumità delle persone, assicurare maggiore presidio delle vie e puntare a un maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine”.