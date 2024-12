SS36. Al via i lavori sulla tratta Giussano-Civate, visita del Ministro Salvini al cantiere

L’importante intervento finanziato tra le opere per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026

17 km di tratta interessati da lavori per la messa in sicurezza. Nel lecchese prevista la sistemazione dello svincolo tra Suello e Isella

CIVATE – 45 milioni di euro per mettere in sicurezza la Statale 36 nel tratto tra Giussano e Civate. L’intervento, finanziato da Anas tra le opere per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, ha preso il via nelle scorse settimane e interesserà 17 km di strada, da Giussano a Civate appunto, con importanti interventi di riqualifica e messa in sicurezza dell’arteria, una tra le più trafficate in Italia.

Al cantiere, affidato all’impresa Todini Costruzioni Generali Spa, mercoledì mattina, ha fatto visita anche il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che in giornata aveva fatto tappa in Valtellina, sempre in visita alle opere previste per l’importante appuntamento sportivo del 2026.

“Finalmente, come mi hanno detto in molti tra amministratori e cittadini, ci siamo, al via opere attese da decenni per mettere in sicurezza una delle strade più trafficate del Paese – ha detto il Ministro Salvini – le Olimpiadi Milano-Cortina, fortemente volute dalla Lega, hanno consentito di avviare importanti e attese opere sia in Lombardia che in Veneto. Avanti tutta”.

Tra gli interventi previsti l’allargamento della carreggiata esistente, la realizzazione di 8 nuove piazzole di sosta e di due corsie di decelerazione in corrispondenza degli svincoli di Veduggio e Briosco, la riconfigurazione planimetrica dello svincolo di Briosco, la sostituzione di tre impalcati a Giussano, Capriano e Veduggio e, nel lecchese, il miglioramento della pista ciclabile in località Caviate. La durata complessiva dei lavori è stimata in 481 giorni (poco più di un anno e mezzo).

L’intervento a Civate, atteso da anni, riguarderà lo svincolo della SS36 tra Suello e Isella: nello specifico, è previsto l’innalzamento, tramite la realizzazione di una massicciata a lago, della pista ciclabile che affianca la strada per evitare i frequenti allagamenti che rendono impraticabile sia la ciclopedonale che lo svincolo che da Suello si immette in Statale 36 in direzione Lecco. I lavori qui non sono ancora iniziati, secondo le stime di Anas il cantiere dovrebbe partire entro marzo 2025.