Synlab San Nicolò Lecco: tornano i “Tè della salute“

Nuovo appuntamento mercoledì 19 aprile alle ore 18.30

Il tema dell’incontro sarà “Osteopatia: tra prevenzione e cura per l’adulto e il bambino”

LECCO – Continuano i “Tè della salute“, momenti di approfondimento su tematiche di medicina di genere, assaporati davanti a un tè, in compagnia degli specialisti SYNLAB San Nicolò.

Dopo il successo dei precedenti incontri, in questo nuovo appuntamento fissato per mercoledì 19 aprile alle ore 18.30, si parlerà di “Osteopatia: tra prevenzione e cura per l’adulto e il bambino”, presso il poliambulatorio Lecco78, in Corso Carlo Alberto 78, Lecco.

Saranno presenti Laura Scalese, Osteopata di SYNLAB San Nicolò e il Dott. Ivan Messineo, Responsabile del Reparto di Fisioterapia di SYNLAB San Nicolò Como e Lecco, che insieme approfondiranno il tema tanto delicato quanto importante del benessere tra prevenzione e cura, con un approccio olistico.

Grazie ad un focus sull’autoregolazione del corpo, la prevenzione e la riduzione del dolore, tratti che caratterizzano l’Osteopatia, gli Specialisti approfondiranno questo tema, dando ampio spazio alle domande e alla condivisione.

“I Tè della Salute sono un simbolo della promozione della salute e della prevenzione al femminile – fanno sapere da Synlab – Inseriti nel nostro calendario, rispettano quattro caratteristiche imprescindibili: un ambiente informale, la partecipazione di un pubblico ristretto di donne, la presenza di professionisti a completa disposizione delle partecipanti e, immancabile, un buon tè da degustare insieme”.

La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi presso la Segreteria Organizzativa all’indirizzo e-mail eventi.sannicolo@synlab.it specificando nel testo l’interesse per l’evento nella sede di Lecco.