Teleriscaldamento: lavori in via Belfiore, senso unico per due mesi

Da lunedì, in via Belfiore iniziano i lavori per il teleriscaldamento

Intervento in due fasi: senso unico dal 9 al 20 marzo in un tratto e fino al 14 maggio nel secondo tratto interessato

LECCO – Giungono in via Belfiore i lavori di costruzione della rete di teleriscaldamento, che saranno eseguiti dall’impresa F.I.S. Spa per conto di Acinque Energy Greenway.

In una nota congiunta, la società e il Comune fanno sapere che i lavora sanno divisi in due fasi e che determineranno il senso unico in due differenti tratti della via per la durata di complessiva di due mesi.

nella prima fase sarà istituito il senso unico di marcia in direzione ascendente verso via Dell’Eremo, tra via Achille Grandi e i civici 72-80 dalle 9 del 20 marzo alle 19 del 22 aprile

nella seconda fase tra via Risorgimento e via Achille Grandi dalle 9 del 20 marzo alle 19 del 14 maggio

I lavori per la rete del teleriscaldamento a Lecco avevano preso avvio nel novembre dello scorso anno da via del Roccolo, con la posa delle tubature, per poi spostarsi a fine dicembre in via Grandi. Ora si lavorerà ad un nuovo tratto dei 16 km totali di rete previsti in città dove i primi allacciamenti sono stimati per la stagione termica 2023-2024.