Temperature in calo, via libera all’accensione degli impianti di riscaldamento

Si potrà tenerli accesi fino ad un massimo di 7 ore anche prima del 15 ottobre

LECCO – In seguito del brusco calo delle temperature registrato negli ultimi giorni, il Comune di Lecco ricorda che la normativa in vigore consente l’accensione degli impianti termici fino a un massimo di sette ore giornaliere anche prima del 15 ottobre – data di inizio del periodo in cui è di norma consentita l’accensione nella nostra zona di riferimento.

Tale possibilità è prevista dalla regolamentazione regionale in materia, approvata con deliberazione di Giunta regionale il 8 ottobre 2020 e disponibile a questo collegamento (articolo 7, punto 8).