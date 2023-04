Torna La Prima Vera Festa di Rancio, in programma tanti eventi e iniziative

L’appuntamento è per sabato 29 e domenica 30 aprile

Una festa all’insegna di cambiamento, evoluzione, movimento e rete

LECCO – Torna La Prima Vera Festa di Rancio che festeggia i vent’anni anni (2003 – 2023). L’appuntamento è per sabato 29 e domenica 30 aprile: sarà l’occasione per scoprire insieme altri angoli di particolare bellezza e di interesse storico, industriale, architettonico di questi rioni alti della città valorizzandone storia e peculiarità.

Quattro parole per definire La Prima-Vera Festa di quest’anno speciale: cambiamento (anche quest’anno la festa si presenta in una veste rinnovata e più nuova); evoluzione (nulla resta immutato e quindi anche la festa si modifica tenendo conto delle trasformazioni in corso allargando così i confini alle vicine realtà dei quartieri di San Giovanni e Laorca); movimento (lungo altri percorsi e luoghi altrettanto suggestivi e particolari di questo nostro territorio); rete (si è pensato di collegare la tradizionale festa con altre iniziative di progetti in atto, valorizzando la rete dei soggetti e la loro creatività).

Mostre, trekking guidati, mercatini, conferenze, proiezioni, concerti, spazi per bambini, pranzi e cene in compagnia, tutto questo fa parte del ricco programma della festa che, come lo scorso anno, non sarà più concentrata solamente nel rione di Rancio Alto.