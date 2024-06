I presidi si terranno in contemporanea dalle 17 alle 19.30

LECCO – Continuano i presidi e le manifestazioni del Coordinamento Stop al genocidio del popolo palestinese.

Il prossimo 21 giugno dalle 17 alle 19.30 si terranno una serie di presidi in contemporanea sui ponti di Lecco (Ponte Kennedy), Olginate (Ponte della diga), Paderno D’Adda, Monza (Ponte dei Leoni). L’iniziativa è in collaborazione con Arci La Loco e Monza per la Pace.