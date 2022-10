Per il bonus “Luce e Gas” contributo massimo di 200 euro; fino a 1000 euro, invece, per i muretti a secco

Il Sindaco: “Due interventi che confermano l’attenzione dell’Amministrazione alle esigenze di cittadini e territorio”

BELLANO – La Giunta Comunale di Bellano ha deliberato due importanti contributi per la cittadinanza: riconfermata, come nella primavera 2022, la misura del bonus “Luce e Gas” e introdotto il contributo per la sistemazione e manutenzione dei muretti a secco.

Bonus Luce e Gas

Per quanto riguarda il bonus “Luce e Gas“, le modalità di accesso sono identiche a quelle dello scorso anno: i cittadini dovranno dimostrare di aver avuto in bolletta un aumento di almeno il 30%. La novità è, invece, l’innalzamento dell’ISEE a 25mila euro, rispetto ai precedenti 20mila. I cittadini che otterranno il bonus beneficeranno di un contributo massimo di 200 euro. L’assegnazione dei bonus sarà effettuata con il criterio dell’ordine di presentazione delle domande che perverranno in Comune; il modulo e il bando completo sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente.

Contributo per i muretti a secco

Il contributo per i muretti a secco, invece, avrà un tetto massimo di 1000 euro a cittadino e potrà coprire fino all’80% delle spese sostenute per gli interventi di manutenzione. Fra i criteri da rispettare per ottenere il benefit, è richiesto che le opere di ripristino vengano realizzate senza l’impiego di leganti o cemento.

Nell’assegnazione del contributo verrà data precedenza agli interventi che interessano muretti prospicienti le mulattiere, le strade e le vie pubbliche.

Il bando per l’ottenimento del contributo è proposto dal Comune in collaborazione con il circolo Legambiente Sponda Orientale ed è finalizzato a tutelare i numerosi terrazzamenti secolari presenti nel territorio comunale di Bellano. La Giunta ci tiene a ricordare che “L’arte dei muretti a secco” dal 2018 è iscritta nella lista del patrimonio immateriale dell’Unesco.

I cittadini interessati a questo contributo potranno richiedere ulteriori informazioni e un aiuto nella compilazione delle richieste allo sportello dedicato, che rimarrà aperto nella sede di Legambiente (che si trova presso l’edificio della stazione ferroviaria di Bellano, lato sud) il sabato mattina, dalle 10.00 alle 12.00, dal 15 ottobre al 12 novembre. Le richieste saranno poi valutate dall’Amministrazione Comunale.

Il commento del Sindaco

“Si tratta di due interventi molto differenti fra loro, ma che confermalo l’attenzione che l’Amministrazione Comunale rivolge alle esigenze dei cittadini e del territorio – spiega il sindaco Antonio Rusconi – Il bonus “Luce e Gas” rappresenta un piccolo ma concreto aiuto a sostegno dei cittadini, che in questo periodo si trovano a fare i conti con bollette sempre più salate. Il contributo per i muretti a secco, invece, vuole essere uno stimolo per i proprietari di questi manufatti, affinché contribuiscano a garantire il decoro pubblico, la salvaguardia e la sicurezza del territorio”.