Bellano inarrestabile: ritira a Roma il premio ‘Piccolo Comune Amico’

Ennesimo traguardo per il paese rivierasco

A presentarsi nella Capitale il sindaco Antonio Rusconi e l’assessore al Turismo Irene Alfaroli

BELLANO – E’ impetuosa, inarrestabile, senza freni l’ascesa di Bellano. E’ l’ora oggi, mercoledì 12 luglio, di ritirare un altro riconoscimento (l’ennesimo): stavolta tocca a ‘Piccolo Comune Amico’, assegnato dal Codacons agli enti sotto i 5 mila abitanti che, in tutta Italia, hanno saputo valorizzare il proprio patrimonio, le proprie eccellenze territoriali.

“Siamo l’unico Comune della Lombardia ad aver vinto quest’anno – ha spiegato Antonio Rusconi, sindaco di Bellano, raggiunto telefonicamente in partenza verso Roma per ritirare il premio insieme a Irene Alfaroli, assessore al Turismo -. La decisione di partecipare dopo aver preso parte al contest ‘Il Borgo dei Borghi’ (Bellano è arrivata settima, ndr). Tanti cittadini ci hanno detto: perché non ci provate? Quindi ci siamo lanciati e iscritti, dichiarando quanto fatto in questi anni per promuovere le attrazioni culturali e naturalistiche”.

E di carte da giocare il paese rivierasco ne ha da vendere. Una in particolare: l’Orrido, che a dispetto del nome è una bellezza naturalistica che di anno in anno continua ad arricchirsi, sia di nuove peculiarità (basti pensare alla Ca’ del Diavol, già presente nel sito ma rimessa a nuovo, con ultimo step il restauro degli affreschi esterni alla struttura) che di visitatori, tanto che, stando ai numeri (l’attrazione ha passato i 100 mila ingressi una decina di giorni fa), a fine anno potrebbe già cadere il record raggiunto nel 2022.

Anche per ‘Piccolo Comune Amico’, l’Orrido ha colto nel segno: “Eravamo 500 Comuni da tutta Italia a prendervi parte – ha proseguito il racconto il primo cittadino -. Poi la chiamata dal Codacons: siete uno dei tre enti premiati per la sezione ‘Aria, Acqua, Terra’ (insieme a Frosinone nel Lazio e Agnone in Molise, ndr), conferito alle realtà che abbiano valorizzato il rispettivo patrimonio naturale, a noi in modo particolare per l’Orrido”.

Non un traguardo raggiunto per merito solo di una giuria tecnica, ma anche per volontà ‘popolare’: “Insieme agli enti certificatori, partner del concorso, hanno votato anche i cittadini – ha specificato il sindaco -. Per scelta abbiamo deciso di non sponsorizzare il voto come fatto per il ‘Borgo dei Borghi’. Ci siamo detti: vediamo come va. Fa piacere che siano altri a portarci in palmo di mano: non c’è nessuna autoreferenzialità”.

Con Codacons hanno infatti collaborato all’organizzazione del premio Aci, Anci, Enac, Fit – Federazione Italiana Tabaccai, Fondazione Symbola, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane, Touring Club Italiano, Uncem.

E alla domanda quale meta tra quelle conquistate negli ultimi anni l’abbia reso più soddisfatto, Rusconi non ha avuto dubbi: “Direi la Bandiera arancione ricevuta dal Touring Club Italiano. E’ da lì che abbiamo iniziato a toglierci tante soddisfazioni, perché ci ha dato modo di partecipare a ulteriori iniziative per farci conoscere come paese. Il Touring è peraltro uno dei partner del marchio di qualità ‘Piccolo Comune Amico’, segno di come le sinergie nate in passato abbiano dato i loro frutti”.

La consegna del riconoscimento stamattina a Palazzo Rospigliosi, nella Capitale, sarà un nuovo trampolino di lancio da cogliere al volo: “Codacons si impegnerà infatti a fare campagne promozionali sui Comuni vincitori: per noi sarà un importante ritorno d’immagine. La proiezione dei contenuti video avverrà oggi durante la cerimonia”, ha concluso il primo cittadino.

Bellano, ora è tempo di godersi il premio, ma siamo certi che stai già puntando al prossimo obiettivo. Quale sarà?