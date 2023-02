Dorio. Passeggiata a lago, assegnato l’incarico per il progetto

Dalla Regione 14 mila euro per la progettazione esecutiva

In caso di bandi, il Comune sarà già pronto a sovvenzionare la passeggiata

DORIO – Assegnato l’incarico per la progettazione di una passeggiata a lago a Dorio, che partirà dal piazzale del mulino fino alla scalinata della stazione, e interesserà in particolare il collegamento da via Unione a Torchiedo, nucleo più nuovo del paese. Grazie ai 14 mila euro stanziati da Regione Lombardia, erogati a fondo perso, il Comune potrà dare forma al progetto esecutivo, e farsi trovare pronto per cogliere al volo eventuali bandi in linea con simili interventi.

“Si tratta unicamente di un progetto per ora – ci tiene a specificare il sindaco Massimo Vergani – tanto che il finanziamento stanziato dalla Regione è specifico per la progettazione. Abbiamo pensato di dare l’incarico per realizzare tutti gli step fino al progetto esecutivo per averlo pronto nel caso in cui dovessero aprirsi opportunità, più che altro da parte di enti, per attualizzarlo”. Qualora dovessero uscire dei bandi infatti, il progetto sarebbe già pronto per essere sovvenzionato.

.