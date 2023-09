Mandello, il bando delle borse di studio per i ragazzi meritevoli

Per poter partecipare bisogna avere almeno la media del 7,5. O aver preso 75/100 alla maturità

MANDELLO – L’Amministrazione Comunale di Mandello – attraverso un apposito bando – mette in palio 24 borse di studio di 250 euro ciascuna che verranno assegnate agli studenti meritevoli che nell’anno scolastico 2022/23 hanno frequentato le Scuole Secondarie di secondo grado statali o legalmente riconosciute.

La media per concorrere alla borsa di studio è stata fissata a 7,50 punti per i primi 4 anni e in 75/100 per coloro che hanno frequentato il 5° anno; pertanto gli interessati, se hanno conseguito o superato tale media e sono in possesso dei requisiti precisati nel Bando di Concorso, possono inoltrare via email all’Ufficio Protocollo (info@mandellolario.it) entro le ore 13,00 del 20 ottobre 2023 la domanda di partecipazione corredata dei documenti richiesti.

Le borse verranno così assegnate:

n. 4 per ciascun anno di frequenza (dalla 1^ alla 5^ classe) sono riservate alle medie migliori di ciascuno degli ordini scolastici (licei, istituti tecnici e istituti professionali) delineati dalla riforma Gelmini. Per un totale di 20 borse di studio;

n. 4 sono riservate alle prime medie escluse indipendentemente dall’ordine di scuola frequentato edall’anno di frequenza; nello stesso modo verranno riassegnate le quattro borse, fra le 4 “destinate”, eventualmente non attribuite in prima battuta per mancanza dei requisiti. Totale 4 borse di studio.

A coloro che, oltre ad avere la votazione media stabilita dal presente bando, possono vantare risultati di rilievo in campo sportivo nella stagione agonistica 2022/2023 sia in sport individuale che di squadra (gare di livello Regionale, Nazionale, Internazionale), verrà assegnato un credito sportivo di 1 punto che andrà ad aumentare la media scolastica.

Si precisa che se, al termine dei vari scorrimenti della graduatoria, si verificasse l’esigenza di attribuire una borsa di studio a concorrenti con la medesima media scolastica, la stessa sarà assegnata allo studente con reddito ISEE familiare inferiore.

Di seguito i requisiti per l’ammissione al concorso:

risiedere a Mandello del Lario;

aver frequentato per la prima volta la classe per cui si concorre;

per il 1°-2°-3° e 4° anno, aver conseguito, al termine dell’anno scolastico 2022/2023, la promozione alla classe successiva con una votazione media non inferiore a 7,50 senza debiti e aver effettuato l’iscrizione per l’anno successivo: il profitto scolastico sarà determinato dalla somma dei singoli voti, compreso il voto di condotta, suddiviso per il numero di materie;

per il 5° anno avere superato l’Esame di Stato con punteggio non inferiore a 75/100;

non aver subito sanzioni disciplinari.

Possono partecipare tutti coloro che hanno conseguito la votazione richiesta a condizione che non abbiano presentato domanda per ottenere la Dote Scuola-componente Merito di Regione Lombardia.

La domanda di partecipazione, come già scritto sopra, va inoltrata via email all’Ufficio Protocollo (info@mandellolario.it) entro le ore 13,00 del 20 ottobre 2023 corredata della seguente documentazione:

1. pagella in fotocopia o certificazione equipollente;

2. autocertificazione (se minore, firmata dallo stesso e controfirmata dal genitore o tutore) attestante:

la residenza in Mandello del Lario;

il numero di telefono e indirizzo email;

la frequenza, per la prima volta, della classe per cui si concorre e l’iscrizione all’anno successivo (a eccezione di chi ha frequentato il 5° anno);

l’assenza di sanzioni disciplinari;

il risultato sportivo ottenuto nella stagione agonistica 2022/2023;

la non partecipazione all’assegnazione di Dote di Merito – Regione Lombardia per l’a.s. 2022/2023.

Il bando riguardante l’attribuzione delle 24 borse di studio è pubblicato su App e sul sito Istituzionale del Comune di Mandello. “Informagiovani” lo diffonderà anche attraverso i vari canali social.