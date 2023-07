Mandello. Somana e via Zelioli: salterà il collegamento

Prevista nel PGT, la strada ha incontrato più osservazioni contrarie

“Dopo l’incontro con i cittadini, la valutazione ambientale e di opportunità, abbiamo contemplato di toglierla”

MANDELLO – Non ci sarà con buona probabilità nessuna strada a collegare la frazione di Somana e Mandello (zona Prabello), da via per Olcio a via Zelioli. Del percorso alternativo a via dei Partigiani, che tanto aveva suscitato disaccordo nel corso dell’incontro pubblico organizzato per presentare ai cittadini la variante al PGT, è prevista l’eliminazione.

A darne notizia il sindaco Riccardo Fasoli: “Ci siamo trovati concordi in consiglio, minoranza e maggioranza, di presentare osservazioni per togliere l’opera, prevista nel Piano di Governo del Territorio. Una decisione presa dopo aver raccolto i pareri della cittadinanza durante l’incontro pubblico di informazione sulla variante adottata nel mese di febbraio e aver fatto una verifica paesaggistica e di opportunità”.

La volontà di realizzare il collegamento era stata quella accolta con più clamore dai presenti in aula quella sera, ritenuta non necessaria perché avrebbe compromesso la paesaggistica del luogo, dove si svolgono anche attività agricole. Un’area verde e molto frequentata dagli escursionisti, che il collegamento viario avrebbe attraversato.

Tra le ragioni del disappunto anche la motivazione che aveva spinto l’Amministrazione a inserirla: esigenze di sicurezza e viabilità, utile a scaricare il traffico da via dei Partigiani, all’occorrenza. Per alcuni cittadini giustificazioni non sufficienti, visto che la strada citata non risulta particolarmente critica sotto questo punto di vista.

Entro fine luglio ci sarà l’approvazione definitiva del PGT (risultano 77 le osservazioni giunte, contro le 221 del precedente), ed è quasi certo che nello strumento una modifica ci sarà.