Mandello. Viale Costituzione: “Degrado totale, l’Amministrazione dov’è?”

immobilità della stessa protratta nei mesi. Detta vettura risulta altresì oggetto di ‘saccheggiamenti notturni’: sono stati infatti asportati gruppi ottici, presenta gomme forate e la carrozzeria è fatiscente e grossolanamente danneggiata, ciò nonostante la stessa permane in sosta da oltre nove mesi in un ‘teatro urbano’ degno dei peggiori rioni di Quarto Oggiaro e nessuno sembra voler fare qualcosa…

Tutto ciò accade in un contesto urbano frequentato quotidianamente da centinaia di persone che sdegnate e avvilite nel vedere lo squallore dell’area soprassiedono per

quieto vivere e si adeguano a tale situazione. Viviamo a Mandello del Lario e sinceramente penso che determinate dinamiche, perlomeno qui, non abbiano motivo di esistere ma a quanto pare non si è mai certi di nulla.

Oltretutto vi sono numerosi punti ancora poco chiari rispetto a quanto precedentemente esposto: per quale motivo la pulizia delle strade, ammesso venga ancora effettuata, non si occupa ormai da mesi e mesi di quest’area? Per quale motivo una vettura in sosta da quasi un anno solare e in condizioni di rifiuto speciale non sia ancora stata fatta rimuovere? Per quale motivo è presente una rete di cantiere edile grossolanamente agganciata a un parapetto storto e arrugginito in un contesto così frequentato, anche da minori, ma