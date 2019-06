Mandello, visita a sorpresa di Gerry Scotti dal piccolo Martin per sostenere il progetto Genoma 21

Il noto conduttore televisivo a Mandello per sostenere l’associazione fondata da Davide e Ombretta Orio

I genitori del piccolo Martin stanno sostenendo la ricerca scientifica denominata Genoma 21

MANDELLO – Gerry Scotti a Mandello per sostenere l’associazione Vola con Martin oltre il 21, fondata da Davide e Ombretta Orio, genitori del piccolo Martin, 2 anni, con l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica finalizzata a migliorare la qualità della vita dei bambini con trisomia 21. Ieri pomeriggio, martedì, il noto presentatore televisivo, ambasciatore del progetto ‘Lombardia e’ Ricerca’, ha citofonato insieme al vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala a casa Orio.

Dal 2018 la famiglia Orio è impegnata con l’associazione “Vola con Martin oltre il 21”

Una visita che ha riempito di gioia e soddisfazione i genitori di Martin, in prima fila dal 2018 per accendere i riflettori sulla ricerca scientifica per i bimbi affetti da sindrome di Down. L’associazione mandellese sta promuovendo e sostenendo la ricerca scientifica “Genoma 21”, un progetto innovativo guidato dal professor Pierluigi Strippoli e della dottoressa Lorenza Vitale dell’Università di Bologna. In particolare l’approccio innovativo della Ricerca è quello di una integrazione di dati clinici, biochimici, genetici e bioinformatici per identificare nuove possibilità di cura per la disabilità intellettiva associata alla forma di trisomia 21. Si tratta di una delle più ampie ricerche clinico sperimentali condotte in Italia sulla sindrome di Down.

L’assegno staccato da Gerry Scotti

Gerry Scotti non si è limitato a fare i complimenti di rito. Ha infatti firmato un assegno di 5 mila euro, suo dono personale all’associazione mandellese. Dopodichè spazio al taglio della torta per suggellare un pomeriggio davvero unico. “La storia della famiglia di Martin mi ha toccato nel profondo – ha commentato Gerry Scotti – Sia per la forza di questi genitori che invece di farsi sopraffare dallo sconforto hanno raddoppiato i loro sforzi per individuare una strada che possa portare alla cura dei problemi di Martin, sia per i benefici che questi studi potrebbero portare a tutti i bambini affetti dalla sindrome di Down”.

Il plauso del vice presidente regionale Sala

Soddisfatto anche Sala: “L’attenzione per la ricerca scientifica e per le fasce più deboli rappresentano da sempre un punto cardine nelle politiche di Regione Lombardia. Ringrazio il nostro Ambasciatore per la Ricerca Gerry Scotti con cui vogliamo continuare a promuovere progetti di impatto concreto per lo sviluppo del territorio. Un ringraziamento anche a ‘Vola con Martin oltre il 21’ per il coraggio e la determinazione nel sostenere ricerche scientifiche come questa che costituiscono il nostro futuro. In questa impresa non siete soli”.