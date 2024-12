Natale a Colico: un’atmosfera magica tra mercatini, pista di pattinaggio e trenino turistico

In programma una serie di eventi per grandi e piccini

Un’occasione per scoprire e vivere la città durante le festività

COLICO – A Colico si respira già aria di Natale: l’inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Garibaldi ha segnato l’inizio ufficiale delle festività, accompagnata dall’apertura dei Mercatini di Natale, che animeranno la piazza nei prossimi fine settimana, con orari dalle ore 10 alle ore 19. La pista di pattinaggio anche quest’anno sarà aperta tutti i giorni fino al 12 gennaio.

Nei giorni 6, 7 e 8 dicembre, il trenino turistico tornerà a Colico, offrendo un giro panoramico gratuito del paese, un’occasione unica per scoprire Colico e i suoi dintorni in modo originale. Le sorprese non finiscono qui: sabato 7 dicembre, Piazza Roma ospiterà l’evento “Vivi il Natale in centro con tutta la famiglia”, con animazione, trucca bimbi, giochi come il tiro con l’arco e l’ambulanza dei peluche, oltre alla presenza di Babbo Natale e dei suoi elfi. Alle 16, seguirà l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria organizzata dalla Pro Loco di Colico.

Anche quest’anno, grazie al contributo della Pro Loco Colico, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con il coinvolgimento attivo degli esercizi commerciali aderenti, viene riproposta l’iniziativa natalizia “Pesca il tuo Natale”.

L’iniziativa offre la possibilità, acquistando nei negozi aderenti (contrassegnati da un fiocco rosso), di vincere numerosi premi, tra cui buoni spesa. Ci sarà anche la possibilità di poter pescare un superbuono che darà l’opportunità di partecipare all’estrazione del 6 gennaio, con la possibilità di vincere fino a 1.200 euro da spendere a Colico.

“Un sentito ringraziamento da parte della Pro Loco Colico va a Maria, Gabriella, Lucia, Camilla e Teresina, il cui impegno ha reso possibile riportare questa bellissima iniziativa natalizia nella nostra città” sottolineano dalla Pro Loco Colico.

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi all’Infopoint di Colico, aperto al pubblico nei giorni di venerdì, sabato e domenica con orario invernale 9-12.30 e 14-17, oppure contattare l’ufficio tramite e-mail all’indirizzo info@visitcolico.it