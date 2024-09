Nuovo anno scolastico: a Mandello investimenti per una scuola più inclusiva

Progetti per migliorare l’istruzione e supportare gli studenti

“L’Amministrazione Comunale augura agli alunni, ai genitori e a tutti coloro che con i diversi ruoli operano nella scuola, un anno scolastico sereno e ricco di soddisfazioni”

MANDELLO DEL LARIO – Il nuovo anno scolastico si è aperto con l’avvio delle lezioni, mentre l’Amministrazione Comunale di Mandello ha già messo in campo il Piano di Diritto allo Studio, approvato lo scorso luglio. Questo strumento mira a garantire il diritto allo studio a tutti gli alunni, e rappresenta il frutto di un’attenta programmazione. “Il piano – spiegano dall’Amministrazione – è costituito da cifre e progetti, e serve a informare i cittadini sulle azioni intraprese. Ma i fondi devono essere valutati non solo nella loro quantità, ma soprattutto nell’efficacia della loro gestione”.

Tra i vari progetti educativi, molti dei quali avviati diversi anni fa e poi rivisti dall’attuale Amministrazione, spiccano quelli pensati per favorire l’inclusione e il supporto degli alunni con difficoltà. Dai laboratori per i più piccoli, come il progetto “Brucomela”, destinato agli alunni di prima elementare, che ha l’obiettivo di facilitare l’inserimento nel nuovo gruppo classe, ai laboratori per le classi più avanzate, come “Diversi uguali importanti” e “Io tu noi”, che mirano a sviluppare la consapevolezza di sé e la costruzione di relazioni positive con gli altri.

In totale, sono 189 gli alunni coinvolti nei vari laboratori della primaria, gestiti da educatori qualificati e mirati a potenziare la collaborazione e il rispetto delle regole. Nelle scuole secondarie, progetti come “Butterfly” e “Ci sto: facciamo il bene comune” continuano a coinvolgere studenti in attività di gruppo e iniziative volte a stimolare senso di responsabilità e partecipazione attiva. In quest’ultimo laboratorio, per esempio, gli studenti si dedicano alla realizzazione di manufatti per migliorare gli spazi scolastici, integrando competenze matematiche, scientifiche e di lavoro di squadra.

Uno dei progetti più emblematici è il “Pit Stop”, che oggi coinvolge 46 ragazzi di diverse scuole, in contrasto ai soli 18 partecipanti iniziali. Nato con l’obiettivo di favorire l’integrazione di minori stranieri, il progetto è stato potenziato negli anni, permettendo a questi giovani di lavorare in spazi di scambio e collaborazione, con un’offerta educativa estesa su cinque giorni a settimana.

Ma l’Amministrazione non si ferma qui. Oltre ai laboratori, vengono promossi progetti che mirano a educare alla legalità e alla cittadinanza attiva. A questi si aggiungono attività culturali come spettacoli teatrali, proiezioni di film e incontri con scrittori, che trovano spazio in occasione di giornate istituzionali come la Giornata della Memoria e quella contro la violenza sulle donne.

Nonostante le sfide legate al calo demografico, l’Istituto A. Volta ha visto un aumento delle classi nella scuola primaria, un risultato unico nella provincia di Lecco. Il risparmio ottenuto dal ridimensionamento del servizio di scuolabus, insieme ad altre economie, ha permesso di reinvestire oltre 70 mila euro in nuovi progetti educativi. “Si tratta di un miglioramento continuo – precisano dall’Amministrazione – Non basta investire denaro pubblico, bisogna farlo con intelligenza e in modo proficuo per i nostri ragazzi”.

Infine, un augurio agli alunni, ai genitori e a tutto il personale scolastico: “L’Amministrazione augura un anno sereno e ricco di soddisfazioni a tutti coloro che operano nella scuola, consapevole che solo con il lavoro di squadra si costruiscono opportunità per il futuro”.