Piani Resinelli: il ristorante Primo Re di Sergio e Daniela chiude

Aperto nel dicembre 2004, dopo un’esperienza di 6 anni ai Piani d’Erna

“Il Covid non c’entra nulla, l’unico problema qui sono gli anni”

PIANI RESINELLI – Ai Piani Resinelli chiude il ristorante Primo Re di Sergio e Daniela. Un’istituzione lassù, a quota 1278 m, ai piedi della Grignetta. Ci sia concesso scomodare parole altisonanti per questa volta: chi ha frequentato il locale lo può capire. Chi non l’ha frequentato potrebbe capirlo nel sapere che in settimana diversi lavoratori, in pausa pranzo, partivano da Lecco per una “sparata” ai Resinelli dal “Testone”, come in molti hanno ribattezzato l’oste, un po’ per la sua testardaggine un po’, effettivamente, per il suo “testone”.

Istituzione il Primo Re lo era per due motivi: la vera cucina casalinga curata da Daniela Ratti: energia pura. Donna in perenne movimento, instancabile, infaticabile; se fosse stata una calciatrice sarebbe stata un mediano come Oriali: “Con dei compiti precisi. A coprire certe zone. A giocare generosi”.

Il secondo motivo l’oste: al secolo Sergio Locatelli, amato o odiato. E infatti da quel ristorante c’è chi è fuggito scandalizzato, disperato, incazzato, ma c’è un mondo che lo ha amato e lo ama tutt’ora. Il suo modo di trattare i clienti era celebre (ma lui, ne siamo convinti, sarebbe più felice se scrivessimo maltrattare): calamitati da quello scorbutico bergamasco nativo di Vedeseta, tra un bicchiere e l’altro godevano dello spettacolo che andava in scena ogni giorno.

La chiusura del Primo Re non è una sorpresa. Lo si sapeva ormai da tempo che Sergio e Daniela, insieme alla figlia Valentina, avrebbero abbassato le serrande quest’anno a Maggio. Diciamo per raggiunti limiti di età: Sergio, classe 1954, già in pensione e Daniela che lo sarà del 1° Giugno dopo 47 anni di lavoro.

Con la chiusura del Primo Re di Sergio e Daniela si mette la parola fine ad una lunga pagina di storia della ristorazione lecchese e non solo. Già, perché il Primo Re non era “solo” un ristorante, era punto di riferimento per amici, luogo di incontro per molte persone di ogni estrazione sociale, spesso un luogo di perdizione ma, a volte, anche un “confessionale”, non che a quei tavoli si rimettessero i propri peccati, anzi! Ma sicuramente un luogo dove in certe giornate trovavano spazio anche confronti seri su vite private, lavoro, sentimenti.

Memorabili le scommesse con Vasco Bovolenta che coinvolsero decine e decine di avventori, pro e contro il successo di Sergio nel salire e ridiscendere dal rifugio Rosalba nei tempi pattuiti. Come memorabili sono le torte di Daniela. E ancora le pedalate estive sotto le stelle “Spinning by Night” in collaborazione con InPalestra della famiglia Chiodi, la trippa di Natale, le infinite partite a scopa, il “Gioco del 5” inventato dall’Oste, le gite in cantina… ma è davvero impossibile elencare storie, episodi, aneddoti che hanno animato e arricchito la vita del Primo Re. Sarebbe troppo riduttivo farlo in un breve articolo di giornale.

Oggi Daniela sul suo profilo Facebook ha pubblicato il “post ufficiale” di chiusura che vogliamo condividere con tutti i lettori. Non possiamo fare altrettanto con le parole del “Testone” vige la censura, ma chi lo conosce sa benissimo dove si deve andare tutti…

“È giunta l’ora di scrivere un post ufficiale…

Il post della chiusura di Primo Re,

Sicuramente il più difficile che ho mai scritto.

Il covid non c’entra nulla, l’unico problema qui sono gli anni … ebbene sì dal primo di giugno sarò in pensione e dopo quasi 47 anni di lavoro mi dicono tutti è ora di mollare.

Dire che chiudere Primo Re mi dispiace è poco,pochissimo…soprattutto in un momento così, dopo 3 mesi di stop e senza salutare nessuno ,i nostri affezionati clienti e fornitori che in tutti questi anni ci hanno sostenuto e voluto bene. Certo alcuni di loro li rivedremo, ma non sarà lo stesso… quante ne abbiamo fatte insieme e nonostante fosse lavoro ci siamo veramente divertiti!

Farò qualche nome ,ma ne dimenticherò sicuramente tanti .

I miei fornitori: Mario Buzzi, Fabio Brumana, Dario Scalera Rpsa Panzeri Roberto Rob Panzeri, Andrea Funes, Paolino Anghileri, Ezio Beltrandi, Massimo Sesana.

Le ragazze/i che hanno contribuito con il loro lavoro prezioso a far crescere Primo Re:

Alessandra Locatelli la mia prima e inimitabile braccio destro e sinistro, Valentina Locatelli che è rimasta fino a qui. Alessandra Lafranconi che da poco ci ha lasciati 😭Cristina Bonfanti per tutti la Titta. Deborah Meoli, Greta Invernizzi, Miryam Renna, Monica Bonacina, Elena Cosmo, Daniela Iannone la più matta 🤣. Sara Invernizzi Giorgio D’Aura nostro frontman (che ce lo siamo portato dai piani d’Erna!) Manuel Vigano, Loredana Dana Girelli, Alessandra Rota una figlia presa, Kate Rina l’ultima…

Qualcuno avrò sicuramente dimenticato e chiedo scusa.

I miei cari saluti anche a chi è partito come cliente e ha trovato un posto nel mio cuore

Paolo Mauri Gabriele Alippi il commercialista più bravo del mondo! Gianluca Cesana, Claudio Niccoli, Silvia Niccoli, Carlo Gerli detto Cracco! Giuseppe Siviglia,Valentina Raschetti e il mitico Massimo, Roberto Bellati, Vittorio Rusconi e la dolcissima Laura InPALESTRA grandissimi amici miei Daniela Aondio, Daniele Zuccotti, Davide Gerzy, Gianluca Caslini, Nicola Rota Gelpi, Geni Serra, Paolo Sangalli, Sheila Pennati, Samantha Gianola, Gianni Manzoni il mio tutto fare .Manuela Bonaiti e la meravigliosa mamma Isabella Giuseppe D’alise, Diego Spreafico mio meraviglioso genero. Filippo Dell’Oro, Maria Grazia Perego, Giancarlo Lanzi, Lorenzo Colombo, Giancarlo Lafranconi, Matteo Lombardini, Marco Goretti, Davide Pinchetti…e tanti tanti ancora ❤

Non so che ne sarà di Primo Re vi terrò informati!

Grazie di cuore a tutti voi, un abbraccio forte ❤”