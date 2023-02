Pro Loco di Colico. Un 2022 ricco di iniziative, ora sguardo al 2023

Registrate all’Infopoint 8456 presenze, tra italiani e stranieri

“Ci auguriamo che il 2023 sia ancor più ricco di manifestazioni ed eventi. Stiamo lavorando al nuovo calendario per la stagione estiva”

COLICO – Un anno colmo di eventi per i volontari della Pro Loco di Colico, che guardano al 2022 con soddisfazione, non solo per le attività organizzate ma anche per l’aumento di turisti stranieri registrato, provenienti da Svizzera, Germania, Olanda e Francia, persino americani, senza contare i visitatori giunti da ogni parte d’Italia per trascorrere le vacanze sulle sponde del Lago di Como. “Un dato che fa ben sperare per la stagione 2023 – commenta il presidente Tullio Cristini – non solo durante l’estate, nei mesi di luglio e agosto, ma anche nei mesi precedenti e successivi le presenze erano in costante crescita, segnale positivo che ci porta sempre più verso una destagionalizzazione del turismo a Colico“. All’Infopoint di Colico accolte in totale 8456 persone, metà italiani e metà stranieri, a cui sono state fornite informazioni.

L’importanza dei social

Tutte le iniziative promosse da Pro Loco sono state pubblicizzate attraverso diversi canali di comunicazione, tra cui i social network, in particolare attraverso ‘VistColico’. “Il percorso di promozione del territorio – prosegue Cristini – soprattutto sui canali social, è lungo e in continua evoluzione, per questo motivo il personale di Infopoint frequenta corsi di aggiornamento su tutte le tematiche di comunicazione e del territorio. Il portale viene costantemente aggiornato con la programmazione degli eventi e le informazioni utili di carattere turistico e non. Nel periodo di alta stagione offriamo aggiornamenti su eventi e manifestazioni del Colichese con il servizio di newsletter. Vi invitiamo quindi ad iscrivervi tramite il nostro sito web per restare sempre aggiornati!”.