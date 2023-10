Sp 62. Dopo lo smottamento, riapre il tratto Ponte di Tartavalle-Pennaso

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17.00, revocata l’ordinanza di chiusura

Nuove limitazioni alla circolazione da lunedì 30 ottobre per lavori

BELLANO/TACENO – Riapre il tratto Ponte di Tartavalle-Pennaso sulla Sp 62. Dopo lo smottamento di venerdì scorso, che ha interessato la parete sovrastante la carreggiata, la Provincia ha deciso di rendere di nuovo transitabile la porzione di percorso sulla Taceno-Belllano che era stata chiuso in via cautelativa, a partire dalle ore 17.00 di oggi, venerdì.

Rimosso il materiale roccioso instabile in quota e posate nuove reti di contenimento.

Disposta invece nuovamente la chiusura del tratto in questione da lunedì 30 ottobre sino al termine dei lavori, con fascia oraria dalle ore 8.30 alle ore 17.00, esclusi sabato e festivi, per consentire il proseguo delle verifiche e dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento già in corso nelle passate settimane, interrotti per maltempo.