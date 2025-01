Varenna. Contributi per le famiglie con figli iscritti al nido e alla scuola dell’infanzia

Aperto il bando per l’anno scolastico 2024/2025

Le domande sono aperte fino al 28 febbraio

VARENNA – Aperto il bando per i contributi destinati alle famiglie residenti con figli iscritti agli asili nido e alle scuole dell’infanzia della provincia di Lecco per l’anno scolastico 2024/2025.

La richiesta di contributo si trova sul sito del Comune di Varenna e va presentata entro il 28 febbraio, allegando l’attestazione ISEE:

invio tramite PEC all’indirizzo varenna@comune.varenna.legalmailpa.it, con indicato in oggetto “Bando contributo scuola dell’infanzia”, oppure “Bando contributo asilo nido”;

consegnando a mano la documentazione presso il municipio.

Per ciascun figlio iscritto all’asilo nido o alla scuola dell’infanzia è necessaria una richiesta separata: i contributi sono individuali e, nel caso di famiglie con più figli frequentanti, si sommano.

Il contributo sarà assegnato in base a una scala progressiva, secondo le tabelle ISEE riportate di seguito. L’ISEE è un indicatore che valuta la condizione economica della famiglia, considerando reddito, patrimonio (sia mobiliare che immobiliare) e le caratteristiche del nucleo familiare (numero di componenti e tipologia).

Tabella ISEE contributo asilo nido:

Tabella ISEE contributo scuola dell’infanzia:

Il sindaco Mauro Manzoni commenta: “Così come per i contributi alla mensa della scuola dell’obbligo che saranno comunicati a breve, anche questo sostegno alle famiglie adotta un criterio di progressività. Chi si trova in una peggiore situazione economica, riceverà un contributo maggiore rispetto a chi è più abbiente. E’ un principio generale espresso dalla nostra Costituzione, che ci sembra doveroso ribadire sia nelle parole, sia nei fatti”.

Infine, aggiunge: “Quest’anno, per la prima volta, introduciamo anche il contributo per i figli/e iscritti/e all’asilo nido. Una scelta importante per compartecipare alle gravose spese a cui le diverse famiglie devono far fronte per accedere a questo servizio”.

VARENNA-BANDO-SCUOLA-INFANZIA

VARENNA-BANDO-ASILO-NIDO