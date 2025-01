Mandello, torna l’eco-nuotata per sensibilizzare la gente sui temi ambientali

Appuntamento sabato 4 gennaio alle ore 11 presso i giardini pubblici

L’iniziativa ha l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sui principali temi legati all’ecologia e all’inquinamento

MANDELLO – Sta per arrivare la eco-nuotata “gelida” per il lago e l’ambiente, un evento che avrà luogo nelle acque del lago di Como. Giunta alla sua settima edizione e in programma per sabato 4 gennaio, l’iniziativa è organizzata dalle Associazioni Ambientaliste Lecchesi e Lombarde, con il sostegno dell’Associazione “I Laghée”, della Canottieri San Cristoforo di Milano e del Comune di Mandello. Nata nel 2018, questa manifestazione arricchisce ogni anno il suggestivo lungolago di Mandello.

La eco-nuotata ha l’obiettivo di sensibilizzare sui temi del rispetto dell’ambiente e sulle azioni necessarie per contrastare l’inquinamento del pianeta. In particolare, si focalizzerà sulla protezione dei laghi e dei mari, con particolare attenzione a: l’emergenza globale legata alla dispersione delle plastiche, che ogni anno porta circa 10 milioni di tonnellate di plastiche e microplastiche nei corpi d’acqua, inclusi laghi, mari e oceani, entrando poi nella catena alimentare.

“Questo è un problema che le Nazioni Unite stanno cercando di affrontare con la definizione di un Trattato Globale sulla Plastica, attualmente in discussione. Inoltre, verranno trattati i temi del riscaldamento globale (motivo per cui i partecipanti affronteranno l’eco-nuotata “a freddo”, senza l’ausilio di muta) e l’importanza delle pratiche Rifiuti Zero nella riduzione dei gas serra” spiegano gli organizzatori.

L’eco-nuotata è organizzata con il supporto delle imbarcazioni dell’Associazione “I Laghée” e dei SUP della Canottieri San Cristoforo. La nuotata, che si svolgerà in acque la cui temperatura si aggira intorno ai 6-7°C, vedrà la partecipazione degli atleti della squadra italiana di Nuoto in Acque Gelide (IISA Italy).

Si tratta di nuotatori altamente esperti, allenati a nuotare in acque particolarmente fredde, che rappresentano l’Italia nelle competizioni internazionali del circuito del nuoto in acque gelide. Questi atleti gareggiano in mari e laghi situati a latitudini e/o altitudini “estreme”, affrontando condizioni ambientali particolarmente sfidanti.

Per gli “Ice Swimmers”, i nuotatori in acque gelide, la nuotata sarà anche un allenamento in preparazione dei Campionati Mondiali che si terranno a Molveno, in Trentino, dal 14 al 18 Gennaio, e che vedranno la partecipazione di 800 atleti da tutto il mondo.

La nuotata avrà inizio alle ore 11, presso i Giardini Pubblici di Piazza Garibaldi (nelle vicinanze del cannone), e si concluderà intorno alle ore 11.30. Il percorso si dirigerà verso il molo della Canottieri Guzzi, per poi tornare al punto di partenza, coprendo una distanza totale di circa 1500 metri, interamente visibile dal suggestivo lungolago di Mandello.

Con questa eco-nuotata, che rappresenta una sfida fisica e mentale significativa, gli atleti di IISA Italy vogliono sostenere l’impegno delle associazioni ambientaliste che promuovono l’evento, esprimere il loro amore per i diversi ambienti acquatici, sensibilizzare sul rispetto per l’ambiente e promuovere l’adozione di stili di vita sostenibili.

Infine, l’obiettivo è promuovere la riduzione dei rifiuti, il loro riuso e riciclo, per minimizzare gli impatti ecologici e contribuire attivamente alla salvaguardia del pianeta.