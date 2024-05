Merate, ancora un successo per il progetto di street art all’area Cazzaniga

Questa mattina, sabato, la conclusione del progetto di Street Art all’area Cazzaniga

Colorati e abbelliti i muri del parcheggio interrato: al lavoro i ragazzi guidati da B-Simo

MERATE – Gatti, topi, tucani, pesci e fiori in una giungla urbana molto colorata e divertente. Anche il piano interrato del parcheggio dell’area Cazzaniga può sfoggiare ora una nuova veste grazie al lavoro svolto nell’ambito del progetto della Street Art. Proposto da Piazza l’idea, in sinergia con l’amministrazione comunale, l’iniziativa si è posta in continuità con quanto realizzato lo scorso anno, quando gli adolescenti meratesi si erano cimentati con la street art sotto l’attenta guida di Simone Bonetta, in arte B-Simo. E così anche quest’anno, pennelli alla mano, hanno dato spazio alla propria creatività riempiendo di colore e allegria gli spazi prima grigi del silos situato nel cuore della città.

Un tocco di vitalità apprezzato anche dall’amministrazione comunale che questa mattina, sabato, ha voluto, presenti il sindaco Massimo Panzeri e gli assessori Fabio Tamandi e Norma Maggioni, incontrare i ragazzi (una quarantina quelli che si sono alternati da lunedì a venerdi al pomeriggio e questa mattina per le ultime rifinitute) per ringraziarli del lavoro svolto e rinnovare l’invito ad avere cura del bene comune.

“Quanto da voi fatto è una bella testimonianza di partecipazione attiva” ha rimarcato Panzeri. “Avete lasciato una bella traccia di voi a Merate e custodirete il ricordo di questa piacevole esperienza anche quando sarete più grandi”. Ringraziando tutti gli attori coinvolti Panzeri ha rimarcato l’importanza di questi interventi anche in chiave preventiva di eventuali vandalismi e ha aggiunto: “Ora manca un ultimo pezzettino per completare l’opera e la lasceremo ai ragazzi di Util’Estate sperando che anche quest’anno siano in molti a prendere parte a questa bella esperienza”.

Soddisfatto del risultato ottenuto in questa intensa settimana di lavoro anche B-Simo: “È bello vedere come si sia creato ormai un passaparola tra i ragazzi che partecipano con entusiasmo e interesse a queste proposte. Alcuni sono tornati dopo l’esperienza dello scorso anno e questo non può che farci piacere”.