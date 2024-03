Bus sostitutivi e treni in più: la soddisfazione dei sindaci di Paderno, Robbiate e Verderio

La presa di posizione dei sindaci di Paderno, Robbiate e Verderio dopo il tavolo in Prefettura di martedì

“Bene i bus sostitutivi. Ora aspettiamo i due annunciati treni Caravaggio”

PADERNO – “Accogliamo con soddisfazione la comunicazione ricevuta al tavolo della Prefettura sulla istituzione dal prossimo lunedì di due bus dalla stazione di Paderno-Robbiate verso Bergamo con partenza alle 6.45″. A parlare sono Gianpaolo Torchio, Marco Magni e Roberto Manega, rispettivamente sindaci di Paderno, Robbiate e Verderio all’indomani del tavolo convocato ieri, martedì, in Prefettura per discutere dei disagi registrati dai pendolari a seguito dell’interruzione della linea ferroviaria Ponte San Pietro – Bergamo per lavori infrastrutturali.

“In questo ultimo mese abbiamo dato voce alla fatica e ai disagi dei nostri studenti e delle loro famiglie a fronte di un servizio purtroppo insufficiente ad alleviare i disagi della attestazione dei treni alla stazione di Ponte San Pietro. Attendiamo con impazienza i due annunciati treni Caravaggio, che speriamo portino un necessario miglioramento alla linea Milano- Carnate-Bergamo”.

Non solo. “Ora è il momento di ringraziare l’assessore regionale Franco Lucente e Trenord per aver trovato una soluzione a una parte significativa del problema, i consiglieri regionali del territorio che hanno creato i necessari momenti di confronto e ci hanno affiancato nelle interlocuzioni con Regione e il Prefetto Sergio Pomponio per la costante attenzione dimostrata sul tema. Siamo fiduciosi che il coinvolgimento dei nostri Comuni, avviato con il tavolo odierno possa essere un metodo di lavoro che continuerà in futuro”.