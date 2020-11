Calco, tamponi rapidi per tutti in modalità drive through

L’area verrà allestita nel parcheggio davanti al Palazzetto dello Sport: prezzi calmierati con attenzione alle fasce deboli

Il sindaco Motta: “Siamo stati sempre convinti dell’importanza di tracciare i contatti. E ora possiamo offrire un nuovo servizio alla cittadinanza”

CALCO – Test rapidi per tutti, residenti e non, a Calco. Ad annunciare l’importante novità è stato ieri sera, sabato, il sindaco Stefano Motta durante una diretta Fb sulla pagina Virus Comune, attivata la scorsa primavera durante la prima ondata di coronavirus.

“Abbiamo sempre sostenuto l’importanza di effettuare l’attività di screening a tappeto – ha detto il primo cittadino -. Sappiamo perfettamente le difficoltà che si erano registrate la scorsa primavere per avere tamponi e reagenti. Ora la situazione è cambiata e siamo pronti ad attivare questo servizio per la popolazione già nei prossimi giorni”.

L’amministrazione comunale ha preso lo spunto da quanto organizzato dal Comune di Seregno e si è organizzata per allestire un’area, quella del parcheggio del palazzetto dello Sport, dove effettuare, probabilmente già da sabato prossimo, 5 dicembre, i test rapidi antigenici attraverso la modalità del drive through (tampone al volante).

“In 15 minuti di tempo si potrà avere la risposta sulla positività o meno al tampone del coronavirus. Abbiamo già un accordo con la stessa società che svolge il servizio a Seregno, ovvero il centro ortopedico Brianza di Concorezzo. Come amministrazione comunale cureremo la logistica, mettendo a disposizione suolo, corrente, tendone e gazebo oltre ai volontari della Protezione civile per disciplinare gli accessi. La cooperativa invece si occuperà di tutto ciò che riguarda l’aspetto medico del servizio, dal presidio alla prenotazione e valutazione medica telefonica medica preventiva, oltre ai test rapidi e allo smaltimento dei rifiuti”.

Ancora da definire i costi che saranno comunque calmierati e con agevolazioni per i residenti, i disabili e gli ultra settantenni. A Seregno il costo è di 30 euro per i residenti e di 35 euro per i non residenti, cifre che l’amministrazione comunale intende, se possibile, ritoccare al ribasso. “L’obiettivo è offrire un servizio di cui c’è bisogno. Contiamo di partire sabato prossimo: se non si riuscirà per svariati motivi, lo faremo senz’altro il prossimo”