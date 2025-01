Casa, ospedale e territorio: con i Giovedì del Mandic la sanità spiegata da chi ci lavora

Al via un ciclo di incontri per spiegare punti di forza, criticità e prospettive della sanità pubblica locale

Con i “Giovedì del Mandic” verrà dato spazio ai manager e ai professionisti del territorio per condividere i bisogni del territorio e la capacità di risposta locale del sistema sanitario

MERATE – Illustrare il sistema di presa in cura delle persone in ambito sanitario dando parola a chi ogni giorno lavora in questo ambito come professionista o come manager con l’obiettivo non solo di spiegare quali sono i punti di forza e le eccellenze del territorio e la capacità di risposta locale del sistema sanitario, ma anche di raccogliere dalla popolazione spunti ed elementi di riflessone e confronto.

Prenderà il via giovedì 23 gennaio il ciclo di incontri denominato “I giovedì del Mandic”, iniziativa nata su spinta dei sindaci dei Comuni di Merate e Casatenovo, subito raccolta dall’ambito distrettuale di Merate e sposata da Asst Lecco nell’ottica di irrobustire ancora di più la collaborazione tra le parti.

La serie di serate, sette in totale, che vedrà al tavolo dei relatori i manager della sanità lecchese, primari e dottori in funzione nei presidi ospedalieri dell’azienda socio sanitaria territoriale lecchese, avrà carattere itinerante in modo da riuscire a intercettare il maggior numero di cittadini residenti nei 24 Comuni del Meratese e del Casatese, riconducibili al bacino dell’ospedale San Leopoldo Mandic.

“Da questo calendario di incontri, molto fitto e ben confezionato, sono rimasti fuori alcuni ambiti di eccellenza dell’ospedale di Merate come la senologia e la terapia del dolore. Del resto, non basteranno sette serate per raccontare tutto quello che i professionisti realizzano ogni giorno, in questo territorio” ha puntualizzato il direttore generale di Asst Lecco Marco Trivelli, esprimendo un vivo ringraziamento, ovvero gli enti locali, ha partorito questa iniziativa che permette di fare informazione dall’interno su un ospedale molto “chiacchierato” e attenzionato dall’opinione pubblica. “Quello che auspico è che da questi incontri emergano anche le attese su questo ospedale che andranno ovviamente confrontate con le possibilità a disposizione. Sono convinto, a ogni modo, che i “giovedì del Mandic” ci regaleranno, con questa formula nuova e innovativa, delle sorprese positive”.

Fiducia è stata espressa anche da Fabio Crippa, presidente dell’ambito distrettuale di Merate, che ha sottolineato come l’idea sia nata lo scorso anno in corrispondenza con la scadenza del piano di zona e del piano dello sviluppo del polo territoriale. “Entrambi i documenti riguardano i bisogni, le necessità e le aspettative delle persone e abbiamo ritenuto opportuno ragionare in modo convergente intorno a una presa in carico dei cittadini che si rivolgono al sistema sanitario locale. Quello che ci preme è far capire non solo quali servizi sono a disposizione, ma quali sono i meccanismi di funzionamento e che valore c’è dietro”.

Gli ha fatto eco il sindaco di Montevecchia Ivan Pendeggia, vice presidente dell’ambito che ha posto l’accento sulla necessità dell’aver conoscenza e coscienza del valore dell’offerta sanitaria presente sul territorio mentre il collega di Merate Mattia Salvioni, collegato in video chiamata, ha ribadito come l’ospedale sia un valore di tutto il territorio, evidenziando la precisa scelta di svolgere gli incontri in diverse location.

Le serate spazieranno in diversi ambiti, dando voce a chi ogni giorno lavora e si confronta con una sanità in continua evoluzione: dopo un focus generale affidato ai manager di Asst Lecco e Ats Brianza, sarà la volta di primari, dottori, medici di base, pediatri e operatori professionisti raccontare i servizi attivi all’ospedale di Merate e le sinergie sempre più profonde con altre realtà ospedaliere e sanitarie del territorio.

Ecco il calendario dei Giovedì del Mandic

23 gennaio 2025 ore 20.45

Auditorium “Giusi Spezzaferri”, piazza degli eroi, 3 – Merate

“La sanità nel meratese: un quadro d’insieme”

“L’analisi del territorio per la programmazione sanitaria: impatto della cronicità, trend demografici, mobilità attiva e passiva nel distretto di Merate”

Dr. Michele Brait – Direttore Generale ATS Brianza

“Il Mandic, DEA di I Livello: il suo ruolo nel trattamento in urgenza di infarto e ictus”

Dr.ssa Alessandra Grappiolo – Direttore Sanitario ASST Lecco

“Distretto di Merate: il bisogno sociale e sociosanitario”

Dr.ssa Donatella Barberis – Responsabile Ufficio di Piano Ambito Merate

“Il Piano di sviluppo del polo territoriale di ASST Lecco: i progetti nel Distretto di Merate”

Dr. Gianluca Peschi – Direttore Socio-Sanitario ASST Lecco

Dibattito – Domande e risposte con i relatori

6 febbraio 2025 ore 20.45

Sala consiliare “Giovanni Maldini”, piazza della Repubblica, 7 – Casatenovo

“Ospedale per acuti e territorio: integrazione sociosanitaria”

“Il bisogno di cure ed assistenza domiciliare, le dimissioni protette”

Dr. Fabio Lombardi – Direttore Dipartimento Fragilità

“Quali risposte dalla prospettiva delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità”

Dr. Daniele Coppola – Direttore Distretto Merate

“Il ruolo della Medicina generale nel Distretto di Merate”

Dr. Eugenio Scopinaro – Direttore S.C. Cure Primarie – ASST Lecco

Dr. Marco Magri – Presidente COSMA

Dibattito – Domande e risposte con i relatori

20 febbraio 2025 alle 20.45

Sala consiliare, via stazione 20 – Olgiate Molgora

“Il rapporto tra Specialistica Ospedaliera e Medicina Territoriale: sinergie per la continuità di cura – PDTA”

Dr. Paolo Rossi – Direttore S.C. Medicina Interna – Presidio “L.Mandic”

Dr. Lorenzo Lorusso – Direttore S.C. “Neurologia e stroke unit” – Presidio “L.Mandic”

Dr.ssa Laura Rossi – Referente AFT Merate

Dr. Marco Crippa – Referente AFT Casatenovo

Dr. Giordano Vergani – Referente AFT Olgiate Molgora

Dibattito – Domande e risposte con i relatori

6 marzo 2025 alle 20.45

Sala civica Teodolinda, piazzetta Teodolinda – Missaglia

“La salute dei minori nel meratese”

“I Pediatri nel territorio: bisogni crescenti e relazioni con l’Ospedale”

Dr.ssa Anna Cogliardi – Direttore S.C. Pediatria – Presidio “L. Mandic”

Dr.ssa Enrica Mariani – Referente AFT PLS Distretto Merate

“Il servizio Cure Palliative in età pediatrica”

Dr.ssa Francesca Cortinovis – Responsabile S.S. Cure Palliative pediatriche – Presidio

“L.Mandic”

“Il disagio giovanile”

Dr. Ottaviano Martinelli – Direttore S.C. Neuropsichiatria – ASST Lecco

Dr.ssa Enrica Mariani – Referente AFT PLS Distretto Merate

“Il Consultorio Familiare: progetti e proposte per bisogni vecchi e nuovi”

Dr.ssa Carmen Baldi – Responsabile SS Coordinamento Attività Consultoriale – ASST Lecco

Dibattito – Domande e risposte con i relatori

20 marzo 2025 alle ore 20.45

Sala civica “Sandro Pertini”, via delle rimembranze 5 – Osnago

“La cura di cuore e polmone nel meratese”

“Le cardiopatie croniche e la gestione dello scompenso: alleanza tra specialisti ospedalieri ed MMG”

Dr. Stefano Maggiolini – Direttore S.C. Pediatria – Presidio “L. Mandic”

Dr.ssa Enrica Rossi – Referente AFT Distretto Merate

“La cura del polmone a Merate: INRCA, un risorsa unica”

Dr. Daniele Colombo – Direttore S.C. Pneumologia I.N.R.C.A. – Merate

Dibattito – Domande e risposte con i relatori

10 aprile 2025 alle 20.45

Salone polivalente, via Jacopo Della Quercia, 3 – Monticello Brianza

“La gestione dell’urgenza nel meratese”

“Areu ed assistenza in urgenza nel territorio: risorse, tempi d’intervento criteri di invio e rete ospedaliera. Orientamento corretta attivazione 112-118”

Dr. Mario Cerino – Direttore AAT 118 – ASST Lecco

“Il Pronto Soccorso, perno del DEA di I° Livello – Presente e prospettive future”

Dr. Giovanni Buonocore – Direttore Pronto Soccorso – Presidio “L.Mandic”

“Il funzionamento del nuovo numero 116-117 – Evoluzione della guardia medica”

Dr. Antonio Colaianni – Direttore Socio-Sanitario – ATS Brianza

Dr. Eugenio Scopinaro – Direttore S.C. Cure Primarie – ASST Lecco

Dibattito – Domande e risposte con i relatori

8 maggio 2025 alle 20.45

Auditorium “Giusi Spezzaferri”, piazza degli eroi, 3 – Merate

“Mandic, nuovo centro chirurgico”

“Assistenza anestesiologica e sale operatorie: la qualità tecnologica e professionale al Mandic”

Dr. Davide Guzzon – Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione – Presidio “L.Mandic”

“La chirurgia generale: le nuove linee di sviluppo per la gestione del paziente complesso”

Dr. Andrea Costanzi – Direttore S.C. Chirurgia Generale – Presidio “L.Mandic”

La crescita dell’ortopedia meratese: cosa cambia con l’acquisizione della tecnologia robotica

Dr. Pierluigi Colombo – Direttore S.C. Ortopedia – Presidio “L.Mandic”

Il nuovo “Stone Center”, centro per il trattamento della calcolosi”

Dr. Salvatore Scuzzarella – Direttore S.C. Urologia – ASST Lecco

Dibattito – Domande e risposte con i relatori