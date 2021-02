Cernusco, altra classe in quarantena alla scuola primaria

Esito fortunatamente negativo per gli alunni della primaria e i piccoli della materna sottoposti a tampone dopo i casi di positività

Alla scuola primaria terza classe in quarantena: non si escludono misure restrittive sulla scuola da parte di Ats

CERNUSCO – Un’altra classe in quarantena alla scuola primaria. Aumentano i casi di contagio a Cernusco anche se per fortuna gli alunni sottoposti sabato scorso, 20 febbraio, a tampone sono risultati tutti negativi. Si tratta degli iscritti a tutte le tre sezioni della scuola materna Arcarani chiusa da due settimane a seguito della positività di tre educatori e degli alunni delle due classi della scuola primaria poste in quarantena la scorsa settimana.

Su indicazioni di Ats si è deciso infatti di effettuare uno screening a tutti gli alunni nelle cui classi si era evidenziata una positività al fine di arginare un eventuale focolaio. Una tutela in più rispetto alla prassi sinora seguita, promossa anche per tutelarsi nel caso di qualche variante Covid. “Tutti i tamponi sono risultati negativi anche se non tutti gli studenti si sono sottoposti all’esame molecolare sabato – puntualizza il sindaco Giovanna De Capitani, ricordando che il rientro in classe può avvenire solo a fronte di un risultato negativo -. Sono in corso accertamenti da parte di Ats per capire se questi alunni che non si sono presentati allo screening lo hanno fatto perché avevano già effettuato il tampone privatamente”.

Entro sera dovrebbe arrivare anche l’indicazione, sempre di Ats, circa eventuali misure restrittive nei confronti della scuola primaria, dove sono attualmente tre le classi in quarantena. Tra queste, c’è anche quella di una possibile chiusura visto la situazione attuale. Ad oggi non è stata effettuata alcuna sanificazione visto che comunque l’edificio è rimasto chiuso diversi giorni per le festività del Carnevale.